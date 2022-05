L’ex calciatore di Lazio e Napoli Alessandro Paradiso accusato da un’attrice di revenge porn Dopo la fine della breve relazione con la giovane attrice l’ex calciatore avrebbe iniziato a perseguitarla e avrebbe diffuso dei filmati sessualmente espliciti della donna.

A cura di Redazione Roma

Angelo Paradiso è un ex giocatore di calcio oggi nei guai con l'accusa di aver diffuso senza il suo consenso filmati sessualmente espliciti girati con un'attrice con cui ha una fugace relazione. Classe 1977, cresciuto nel vivaio della Lazio, passa a giocare a Teramo e poi nel calcio che conta, in Serie B, con la maglia del Napoli. Poi quella che era una giovane promessa – convocato più volte in nazionale under 21 – vira verso una carriera piuttosto anonima. Ceduto al Lecce, è in serie A, poi passa a giocare nelle serie minori fino alla fine della carriera. Appesi gli scarpini al chiodo si reinventa manager e allenatore, con il pallino per le serate di gala e il mondo dello spettacolo.

L'uomo, che per la procura è il responsabile di un caso di revenge porn, ha subito una perquisizione pochi giorni fa a seguito della denuncia della giovane donna. Ora è indagato con le accuse di stalking, estorsione e diffamazione, oltre che per la diffusione illecita del video. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, gli agenti della Squadra Mobile hanno preso possesso del telefono dell'uomo per verificare se dall'apparecchio sia stato diffuso il filmato, mentre si indaga su un'altra serie di comportamenti denunciati dall'attrice oltre alla diffusione del video in suo possesso.

Secondo quanto depositato nella denuncia Paradiso, non accettando la fine della relazione, avrebbe iniziato a perseguitarla, presentandosi ad eventi pubblici e presentandosi come il manager della donna, spuntando a ogni occasione utile per controllarla. Un'ossessione che ora gli vale l'accusa di stalking,