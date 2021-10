A Piramide alle 15 manifestazione contro il G20: percorso del corteo, strade chiuse e bus deviati Partirà oggi alle 15 da Piramide la manifestazione contro il G20 indetta da sindacati, associazioni, centri sociali, movimenti ambientalisti e lavoratori. Il corteo passerà per Marmorata e Testaccio per poi arrivare a piazza Bocca della Verità. Chiusure saranno disposte sul percorso, e diverse linee di bus saranno deviate.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno oggi a Roma, alle 14.30 e alle 15, due manifestazioni contro il G20. Il vertice tra i venti paesi più potenti della terra si terrà al Centro congressi della Nuvola, zona Eur, dove è stata prevista un'ampia zona rossa, con divieti di sosta, chiusure e restrizioni al transito anche dei pedoni. Chiuse anche dodici fermate della metropolitana e modificati alcuni percorsi di autobus. Dalle 13 di oggi saranno chiuse le stazioni di Termini e Repubblica, mentre dalle 14 Barberini, Termini, Spagna, Flaminio. Sempre dalle 13 chiuso il nodo di scambio MetroA/MetroB/FS di Termini. Riaperture sono previste in giornata.

G20, manifestazione alle 15 a Piramide: strade chiuse e bus deviati

Alle 15 si terrà la manifestazione organizzata dai movimenti, lavoratori (anche Whirpool e Gkn), centri sociali, sindacati, attivisti per il clima. L'appuntamento è a Piramide, dopodiché il corteo si muoverà fino a Bocca della Verità, lontano dalla zona rossa dove si sta tenendo il vertice. La manifestazione passerà da Marmorata e Testaccio, interessando via Galvani, via Marmorata, piazza dell'Emporio, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin. Divieti di sosta e chiusure saranno temporaneamente organizzate lungo il percorso. È possibile che siano deviate temporaneamente – il tempo del passaggio del corteo – le linee 3, H, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781. Alle 13 sarà invece chiusa la stazione metro di Circo Massimo.

Le misure adottate per la manifestazione a San Giovanni

La manifestazione indetta da Marco Rizzo del Partito Comunista avrà luogo in piazza San Giovanni alle 14.30. Sarà una manifestazione statica e non è previsto – a meno di sorprese all'ultimo minuto – che si sposti per le vie di Roma. Piazza San Giovanni sarà attenzionata dalle forze dell'ordine per l'alta probabilità che il movimento No Green Pass aderisca a questa manifestazione, che tra i punti all'ordine del giorno ha inserito anche la protesta contro la vaccinazione verde. Possibili deviazioni delle linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792.