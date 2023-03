A Ostia Antica il biglietto d’ingresso aumenta a 18 euro: agli scavi arrivano fiumi di critiche Il biglietto ordinario per entrare agli scavi di Ostia Antica dal primo marzo 2023 si può acquistare a 18 euro, con un aumento di 6 euro rispetto a prima.

A cura di Enrico Tata

Dal primo marzo 2023 l'ingresso al Parco Archeologico di Ostia Antica costa di più. Il biglietto ordinario per entrare agli scavi si può acquistare a 18 euro, con un aumento di 6 euro rispetto a prima.

Il ticket, però, è valido per sette giorni e dà diritto a visitare, oltre agli Scavi di Ostia, i Porti di Claudio e Traiano, il Castello di Giulio II, la Necropoli di Porto all'Isola Sacra e il Museo delle Navi. Insomma, un biglietto comulativo. Quello singolo, valido soltanto per gli scavi, non si potrà più acquistare.

Sotto al post che annuncia la novità, stanno arrivando tantissime critiche da parte dei turisti e dei cittadini. L'Associazione Mi Riconosci?, che lotta per i diritti dei lavoratori della Cultura, commenta così su Twitter: "Un balzo di +6€ in una notte, senza preavviso: è sempre più chiaro che l'aumento dei costi energetici era solo un pretesto per aumentare il prezzo del biglietto e spennare i turisti escludendo i residenti".

Secondo l'associazione il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "aveva garantito che il rincaro del biglietto degli Uffizi sarebbe stato un caso isolato: era falso. Pompei, Mann di Napoli e ora Ostia Antica hanno portato il biglietto a 18 euro, più di Louvre e Prado". Il biglietto degli Uffizi di Firenze è passato da 20 a 25 euro a partire dal primo marzo 2023.

Tantissime le critiche arrivate al Parco di Ostia Antica, tra cui quella di una signora che lamenta l'assenza di bookshop, bar, percorsi per carrozzine e passeggini.

Questa la risposta ufficiale degli Scavi: "Bookshop e punto ristoro sono aperti da alcuni mesi. Gli orari delle aree archeologiche nei mesi invernali sono ridotti perché il sole tramonta prima che in estate, i mosaici sono coperti solo nei mesi centrali dell'inverno e saranno scoperti a partire dai prossimi giorni. Infine, a Ostia ci sono percorsi adatti a carrozzine e passeggini, idem a Porto e a Necropoli dove il percorso è in piano. Il Museo delle Navi poi è stato concepito per essere percorribile interamente in sedia a rotelle o passeggino. Accettiamo le critiche, che stiamo raccogliendo, quando sono costruttive e contribuiscono al dibattito e alla riflessione, ma quando sono fatte senza conoscere effettivamente la realtà dei fatti risultano semplicemente pretestuose".