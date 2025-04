A Mentana e a Monterotondo manifesti di Benito Mussolini coprono quelli del 25 Aprile

video suggerito

A cura di Enrico Tata

A Mentana e a Monterotondo, provincia di Roma, sono apparsi manifesti raffiguranti Benito Mussolini. Sono stati attaccati da qualcuno sopra quelli delle recenti celebrazioni per gli 80 anni della Festa della Liberazione del 25 Aprile. Un atto che al momento non è stato rivendicato da nessuno.

Secondo Eleonora Mattia, consigliera regionale del Partito democratico, si tratta di "un affronto al cuore della nostra democrazia, un gesto gravissimo che mi auguro sarà perseguito dalle Autorità competenti per individuarne i responsabili e valutare gli opportuni approfondimenti".

"Come Istituzioni – continua la consigliera – dobbiamo dare un segnale forte, altrimenti il silenzio rischia di essere confuso per lassismo dinanzi a queste azioni da ‘anti Stato'. Ed invece è proprio questo il clima che dobbiamo contrastare sui nostri territori. Per questo torno a chiedere alla Giunta Rocca di far partire al più presto l'iter della proposta di legge a mia prima firma per inserire nello Statuto della Regione Lazio i valori dell'Antifascismo e della Resistenza".

La proposta di legge presentata da Mattia risale a marzo 2023, ma ancora non è stata posta in votazione. Nel testo della proposta si legge:

Con la presente proposta di legge di modifica statutaria, si intende inserire espressamente nello Statuto della Regione il riferimento alla Resistenza (art. 1) e al valore dell'antifascismo (art. 2) modificando, rispettivamente, l'art. 1 e l'art. 6 della nostra legge statutaria.

Nelle premesse al testo Mattia ricorda che l'antifascismo "è la radice culturale da cui sono nate la Repubblica Italiana e la sua Costituzione repubblicana, la quale rappresenta lo strumento democratico contro ogni forma di totalitarismo".