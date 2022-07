A Latina un incendio distrugge un campo rom: oltre 100 persone senza casa Nella giornata di ieri le fiamme sono arrivate fino alle casupole del campo dell’ex Al Karama e oltre cento persone sono state evacuate dai vigili del fuoco e dai volontari della Protezione civile arrivati sul posto.

A cura di Enrico Tata

A Latina un grosso rogo di sterpaglie ha raggiunto e danneggiato il campo rom dell'ex centro di accoglienza Al Karama, che si trova nella zona compresa tra borgo Montello e borgo Bainsizza. Nella giornata di ieri le fiamme sono arrivate fino alle casupole del campo e oltre cento persone sono state evacuate dai vigili del fuoco e dai volontari della Protezione civile arrivati sul posto. Tutti messi in salvo, i residenti dell'ex centro Al Karama sono stati assistiti dal Comune, che ha trovato per loro una sistemazione provvisoria nella struttura dell'Ex Rossi Sud, in un'area distinta e ben separata da quella che ospita il centro vaccinale.

L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 2 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato quasi sicuramente di un incendio doloso, ma per il momento non è possibile stabilire se il vero obiettivo dei piromani fosse quello di colpire e distruggere il campo nomadi dell'Al Karama. L'incendio, grazie al vento, ha distrutto diversi terreni agricoli ed è arrivato fino al campo rom. Le fiamme hanno prima bruciato alcuni cumuli di rifiuti che si trovavano alle spalle dell'insediamento e poi alcune casupole all'interno di esso. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Latina, che hanno spento l'incendio in collaborazione con i volontari della Protezione civile e un elicottero antincendio della Regione Lazio. Stando a quanto si apprende, nessuna persona è rimasta ferita nel corso dell'intervento.

"Voglio fare i complimenti in primis ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, la situazione era pericolosa per il forte vento che spirava e alimentava le fiamme, ma è stata gestita con grande competenza e freddezza. Ringrazio anche la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine intervenute, Polizia e Carabinieri, così come gli operatori del Pronto Intervento Sociale, il personale dei Servizi Sociali del Comune e la Caritas”, ha dichiarato il sindaco di Latina, Damiano Coletta.