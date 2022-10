A fuoco un magazzino di scarpe sulla Teverina: nube nera visibile a chilometri di distanza Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere l’incendio. Le fiamme si sono propagate velocemente per il materiale presente all’interno del magazzino.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incendio oggi sulla Teverina, in provincia di Viterbo. Un capannone adibito a magazzino, sembra di calzature, ha preso fuoco oggi poco dopo le 17. Altissima la nube di fumo nero che si è levata sulla zona, preoccupando i residenti e rendendo l'aria irrespirabile.

Sul posto, per spegnere l'incendio, i Vigili del Fuoco di Viterbo con diversi mezzi, oltre agli agenti della Squadra volante in supporto per le indagini e per mettere in sicurezza la zona. Arrivati anche gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità della zona. A quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sviluppate velocemente a causa del materiale presente all'interno del magazzino. Non è ancora chiara l'entità dei danni. Non sembra, almeno per il momento, che ci siano persone rimaste coinvolte nell'incendio.

L'allarme è stato dato dai passanti, che hanno visto la nube di fumo e il fuoco levarsi sulla strada, all'altezza del carcere di Mammagialla. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con diversi mezzi per spegnere l'incendio. Le operazioni di spegnimento del rogo non sono semplici: a causa del materiale presente all'interno le fiamme si sono propagate molto velocemente, e questo ha portato l'incendio ad avere una vasta estensione. La paura è che dall'edificio il rogo potesse espandersi anche nell'area circostante: cosa che, fortunatamente, non è avvenuta dato che l'incendio è stato contenuto.

Come sia scoppiato, al momento non è ancora noto. Saranno le indagini che si svolgeranno nei prossimi giorni a stabilire se si sia trattato di un evento doloso oppure, come sembra, un incidente dovuto a qualche malfunzionamento o disattenzione.