video suggerito

A fuoco tre case nel campo rom di Castel Romano, quattro ustionati: una persona portata in ospedale Paura questa mattina all’interno del campo rom di Castel Romano, dove è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre abitazioni. Quattro le persone ferite a causa delle fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina un incendio è scoppiato nel campo rom di Castel Romano in via Pontina, verso Roma. Tre abitazioni sono state distrutte dalle fiamme, e tre delle quattro persone che si trovavano all'interno degli alloggi sono rimaste lievemente ustionate. L'altra ha portato ferite più serie, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Pomezia.

Il rogo è scoppiato verso le 11.30 del mattino. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, che sono state domate alle 13 circa.

Cosa abbia fatto scoppiare l'incendio, non è ancora chiaro. Indagini sono in corso da parte degli investigatori per capire cosa abbia potuto scatenare le fiamme e cosa le abbia fatte propagare a tre diverse abitazioni. Saranno ascoltate sicuramente le persone che abitavano in quelle case e che sono rimaste ferite, in modo da ricostruire con precisione l'accaduto.

Una settimana fa l'incendio nel campo di via Longoni

Solo pochi giorni fa, un altro incendio è scoppiato in un insediamento abusivo in via Longoni. Una decina di abitazioni sono andate a fuoco, distruggendosi completamente. In quel caso, per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita a causa delle fiamme, e nessuna persona è rimasta intossicata. In quel caso il SULPL, il Sindacato unitario lavoratori Polizia Locale, aveva dichiarato che, al fine di evitare situazioni di questo tipo, gli agenti "ormai presenza prevalente nei territori urbani, meritano investimenti, formazione e riconoscimenti ma soprattutto essere messi in condizione di garantire anche preventivamente sicurezza ai cittadini, anziché essere impiegati in piantonamento di facciata".