A fuoco il parco dell’Aniene, paura per la riserva naturale: a rischio specie animali e vegetali L’incendio è scoppiato questa sera nel parco dell’Aniene, all’altezza di Montesacro. Paura per il danno che il rogo potrebbe aver causato alla riserva naturale, nota per essere ricca di specie animali e vegetali, e che ora rischia di essere stata seriamente danneggiata. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un grosso incendio è scoppiato questa sera nel parco dell'Aniene a Roma, nella zona di Montesacro. Diverse le squadre di pompieri che sono state inviate sul posto e che hanno lavorato per ore al fine di domare le fiamme ed evitare che si propagassero nel resto della riserva naturale, ricca di specie animali e vegetali che ora rischiano di essere gravemente danneggiate. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che per ore sono stati a lavorare per domare l'incendio, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Paura in zona, dove le persone hanno visto le fiamme dalle proprie case, che però non sono arrivate vicino alle abitazioni.

San Basilio, a fuoco l'ex Penicillina

Si tratta del secondo incendio che si è sviluppato nella serata di oggi, lunedì 13 settembre. A San Basilio, lungo la via Tiburtina, è andata a fuoco la fabbrica ex Penicillina, uno stabile pieno di amianto e sostanze tossiche. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e il rogo è stato domato con non poca difficoltà data la grandezza dello stabile e la sua pericolosità. Da tempo residenti e associazioni ne chiedono la bonifica. "Fin da subito esprimiamo la massima preoccupazione per i veleni che verranno sprigionati e che gli abitanti dei quartieri circostanti respireranno". Lo ha dichiarato in una nota Carlo De Felici, candidato alla presidenza del IV Municipio per Potere al Popolo – Lo avevamo denunciato solo pochi giorni fa insieme a Potere al Popolo ed Elisabetta Canitano: occorre bonificare quello stabile dai rifiuti inquinanti e dall'amianto di cui è ricoperto. Occorre farlo subito, per tutelare la salute degli abitanti di Roma Est".