A Frosinone palo della luce cade davanti ai bambini che escono dalla scuola: tragedia sfiorata Palo della luce cade in strada davanti a una scuola a Frosinone. Attacca il Pd cittadino: “Fortunatamente il fatto è avvenuto poco prima dell’uscita di scuola dei bambini e dunque qualche minuto prima che transitasse lo scuolabus che li riportasse a casa. Un fatto gravissimo”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata in via delle Fosse Ardeatine a Frosinone, nella parte alta della città. Un palo della luce è caduto al suolo a due passi dalla scuola elementare Dante Alighieri intorno alle 16 di oggi, lunedì 27 gennaio, proprio quando i bambini stavano uscendo per tornare a casa.

Il palo è finito su una delle automobili in sosta, ma nessuno è rimasto ferito. Le mamme e i papà in attesa dei figli, spaventati da quanto accaduto, sono corsi via per lo spavento. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si tratta di uno dei pali sottoposti a verifiche e a controlli nelle settimane scorse e giudicato instabile e pericoloso. Per questo era stato segnalato con nastro bianco e rosso, ma non erano state ancora effettuate le riparazioni necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Secondo i quotidiani locali l'assessorato ai Lavori Pubblici avrebbe diffidato i responsabili della società "al ripristino dello stato dei luoghi ed inoltre chiesta una redazione dettagliata dei pali e delle lampade dell’illuminazione pubblica della città".

Attacca il Pd di Frosinone: "Solo il caso non ha trasformato la caduta rovinosa di un palo della luce in tragedia. Fortunatamente il fatto è avvenuto poco prima dell'uscita di scuola dei bambini e dunque qualche minuto prima che transitasse lo scuolabus che li riportasse a casa. Un fatto gravissimo! Lo sarebbe stato in qualsiasi strada o vicolo della città capoluogo, ma lo è ancora di più vista la vicinanza con una scuola.Come Circolo cittadino del Partito Democratico chiediamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto, ma soprattutto ricordiamo all’Amministrazione comunale che la città ha bisogno di meno slogan e maggiori controlli, con un'attenzione particolare su alcuni punti strategici.La sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto nell'agenda di qualsiasi amministrazione e in questo caso, oltretutto, dipende solo ed esclusivamente da una manutenzione che è stata totalmente dimenticata. Un fatto intollerabile".