A Fiumicino tassista rifiuta una coppia di non vedenti: "Il vostro cane guida non può salire" All'aeroporto di Fiumicino un tassista ha rifiutato una corsa a una coppia di persone non vedenti. Sanzionato dalla polizia locale, dovrà pagare una multa di circa 2.700 euro.

A cura di Enrico Tata

"Il vostro cane guida non può salire, mi dispiace". Con questa scusa il conducente di un taxi ha rifiutato una corsa a due persone non vedenti all'aeroporto di Fiumicino. L'uomo, 54 anni, è stato fermato intorno alle 21,30 di ieri da una pattuglia della squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale. Dovrà pagare una multa di circa 2.700 euro.

Durante i consueti controlli sulla regolarità del servizio taxi presso il principale scalo romano, gli agenti hanno scoperto che un tassista aveva rifiutato la corsa a una coppia di non vedenti, una donna di 47 anni e un uomo di 39 anni, in evidente difficoltà e con la necessità di prendere un'auto bianca per fare rientro in casa. I vigili hanno verificato quanto accaduto e hanno deciso di sanzionare il tassista.

"È stata cura della pattuglia della Polizia Locale, con la collaborazione di personale di AdR, aiutare le due persone non vedenti a salire sulla prima auto bianca disponibile. Dell’accaduto è stata inviata segnalazione al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale per ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del responsabile", si legge in una nota diffusa dalla polizia locale.

"Un tassista rifiuta coppia di non vedenti dicendo che il loro cane guida non può salire. Perché nel 2024 dobbiamo assistere ancora a queste prepotenze di chi dovrebbe svolgere un servizio al pubblico?", è il commento del consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato.

Così invece Davide Faraone, presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera: "Un tassista in aeroporto a Fiumicino ha rifiutato una corsa a una coppia di persone non vedenti, con la motivazione che in auto non può salire il cane guida. Bene che la coppia, in evidenti difficoltà, abbia poi trovato, grazie al personale aeroportuale, un tassista che li abbia accompagnati a destinazione. Bene che il tassista sia stato fermato, segnalato e sanzionato con 2700 euro di multa. Adesso credo che il passo successivo debba essere il ritiro immediato della patente. Ad uno così non puoi limitarti a togliergli la licenza, uno così non merita proprio di circolare".