A Ferragosto torna il pranzo solidale, a Roma i pasti raddoppiano: “Pronti ad accogliere 3000 persone” Un pranzo di Ferragosto per chi è rimasto solo in città: questo è quanto organizzato dal Comune di Roma il 15 agosto per il terzo anno consecutivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La foto del pranzo di Ferragosto organizzato dal comune dal comune di Roma.

Tornano i pranzi solidali di Ferragosto a Roma anche in questo 15 agosto 2024. Associazioni, Comunità di Sant'Egidio e, per il terzo anno consecutivo, anche il Comune di Roma organizzano pranzi per ospitare, al fresco e con qualche piatto gustoso, chi è solo e fragile, non si può permettere una vacanza o un pasto completo o, ancora, vive come senza fissa dimora. Un'occasione per trascorrere la giornata in compagnia e combattere il caldo in luoghi freschi.

Pranzo solidale di Ferragosto di Roma Capitale

La prima proposta arriva dal comune di Roma che per il terzo anno consecutivo organizza un pranzo solidale per chi è rimasto solo in città. Per permettere al maggior numero di persone possibili di partecipare è stato raddoppiato il numero dei pasti a disposizioni, che raggiungono i 3000.

I pranzi offerti da Roma Capitale sono dislocati in tutto il territorio cittadino in 22 sedi, soprattutto Csaq – Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere, ma anche parrocchie del territorio e associazioni.

"Per Roma è una tradizione importante: il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un momento di convivialità importante soprattutto per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali – ha dichiarato l'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – Si tratta di una tavolata che potrà accogliere 3000 persone nei diversi luoghi della città per trascorrere una giornata di festa in compagnia e per creare le basi per nuove amicizie e combattere la solitudine: un lavoro prezioso di comunità e per sostenere e stare vicini ai più deboli".

E proprio l'assessora, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, sarà presente a due tavolate: alle ore 13 presso il Csaq "Mario Roma" in via Piero Calamandrei, 95 (Monte Cucco) e alle ore 15.30 presso il Csaq "Falcognana" in via Zaccaria Betti, 67.

Ferragosto di solidarietà anche per la Comunità di Sant'Egidio

Fra le occasioni di solidarietà non possono mancare neanche quelle organizzate dalla Comunità di Sant'Egidio. Due giornate, quella del 14 e del 15 agosto, dove anziani, persone sole senza dimora, migranti possono ritrovarsi per la tradizionale cocomerata nel "Ferragosto di solidarietà". A Roma l'appuntamento è alle 12 alla mensa di via Dandolo, al civico 10. Ma già da oggi, mercoledì 14 agosto 2024, le occasioni non mancano. L'appuntamento è alle 17 alla Casa dell'Amicizia a piazza dei Consoli 17.