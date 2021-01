Un uomo di 42 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Rieti. Dovrà rispondere dell'accusa di rapina. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma lo hanno sorpreso su via Tiburtina, all'incrocio con via Casale di San Basilio, a bordo di un'auto rubata il 13 gennaio in via Cola di Rienzo e ancora non rintracciata. Il fermo è avvenuto ieri sera: il 42enne stava viaggiando su una Ford Fiesta quando ha visto un posto di blocco dei carabinieri poco più avanti. Per evitare di essere fermato ha invertito bruscamente la marcia: un po' troppo dato che è stato immediatamente notato e inseguito per le vie del quartiere. L'uomo ha provato a scappare, tentando di superare i militari. Non c'è riuscito, e dopo qualche centinaio di metri è stato fermato.

La rapina della macchina il 13 gennaio

Quando i carabinieri hanno fermato l'uomo e hanno proceduto al controllo, hanno accertato che l'auto sulla quale viaggiava il 42enne – con numerosi precedenti penali – era stata rubata dieci giorni prima in via Cola di Rienzo. Lo stesso proprietario ne aveva denunciato il furto il 13 gennaio ai carabinieri della stazione San Pietro. Ai militari aveva raccontato che stava andando a prendere la macchina in un parcheggio, quando era stato avvicinato dal 42enne. L'uomo, armato di coltello, lo aveva minacciato costringendolo a consegnare le chiavi e fuggendo poi a tutta velocità. Il 42enne è stato riconosciuto dal proprietario della macchina come colui che lo aveva rapinato e minacciato dieci giorni prima. A quel punto, terminati gli accertamenti del caso, è stato arrestato e portato nel carcere di Rieti, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.