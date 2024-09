video suggerito

A bordo di un’auto rubata imbocca contromano la Pontina: l’uomo si schianta con un furgone L’uomo aveva rubato la macchina due giorni prima. I carabinieri gli hanno intimato l’alta, ma invece di fermarsi il conducente ha premuto il piede sull’acceleratore e imboccato contromano la Pontina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook "I pendolari della Pontina"

Tragedia sfiorata questo pomeriggio sulla via Pontina. Un uomo alla guida di un'auto rubata ha preso la strada contromano per cercare di sfuggire a un controllo dei carabinieri. La folle corsa è finita al chilometro 17.100, con il fuoristrada che si è scontrato con un furgone. Fortunatamente le persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato gravi ferite: il conducente dell'auto rubata, che è stato poi arrestato, è stato portato al pronto soccorso di Pomezia per accertamenti.

Tutto è cominciato quando intorno alle 16 è arrivata una richiesta d'intervento al 112 di un giovane che ha segnalato di stare seguendo l'auto rubata al padre due giorni prima. Mentre lo faceva ha chiamato il 112, spiegando la situazione: due giorni prima, il sedici settembre, ignoti avevano rubato la macchina al padre. Il figlio aveva notato il veicolo in zona Ardea e subito aveva cominciato a tenerlo sottocchio, seguendolo con l'auto. All'operatore al telefono ha spiegato di avere regolare denuncia che poteva dimostrare la proprietà del veicolo.

I carabinieri hanno mandando sul posto una pattuglia della tenenza di Ardea, quella più vicina al luogo indicato dal ragazzo. Quando i militari hanno raggiunto il veicolo, hanno intimato l'alt al conducente che però, invece di fermarsi, ha premuto il piede sull'acceleratore, fuggendo a velocità elevatissima. Una cosa di per sé già molto pericolosa, e che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando l'uomo ha imboccato contromano la via Pontina. I carabinieri hanno attivato altre pattuglie nella zona che si sono lanciate all'inseguimento del fuggitivo, con un veicolo dei militari che è stato anche speronato dall'uomo. All'altezza del chilometro 17.100, la macchina si è scontrata con un furgone, che non è riuscito a evitare l'impatto. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, è arrivata la polizia stradale. La macchina è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato arrestato.