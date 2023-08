A.A.A. Zombie cercasi: al via il mostruoso casting di Rainbow Magicland in vista di Halloween Il parco divertimenti di Valmontone è alla ricerca di 150 persone, tra animatori per bambini e figuranti che interpretino morti viventi, per i weekend dal 7 ottobre al 5 novembre. Candidature aperte fino al 18 settembre 2023.

A cura di Teresa Fallavollita

Avete sempre sognato di poter andare in giro come appena svegli, trascinando i piedi e con vestiti sgualciti addosso, senza un filo di trucco? Ancora meglio: con del make up che vi faccia sembrare ancora meno in salute della realtà? Ogni tanto desiderate chiudervi nel mutismo e smettere improvvisamente di parlare con la gente che vi circonda? Ecco, il parco divertimenti MagicLand potrebbe essere il posto che fa per voi. Intorno al periodo di Halloween, in particolare.

Sul sito web del parco, infatti, è comparsa un'originale offerta di lavoro: "Il Parco aprirà il mostruoso casting per ingaggiare fino a 150 zombie". Si cercano volti nuovi per diversi ruoli, dagli animatori per intrattenere gli ospiti più piccoli a veri e propri morti viventi che avranno il compito di spaventare grandi e piccini.

A partire dal 7 ottobre fino al 5 novembre 2023, durante tutti i weekend MagicLand ospiterà scheletri e streghe, show a tema e, appunto, spaventosi zombie, per regalare un'esperienza da brivido in chiave horror senza limiti d'età. Ovviamente attrazioni e spettacoli a tema non mancheranno nemmeno il 31 ottobre e il 1 novembre.

Posizioni aperte e selezioni

Candidarsi per diventare uno dei 150 nuovi zombie del parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia è estremamente facile: sul sito di MagicLand fino al 18 settembre è possibile compilare un modulo di iscrizione alla selezione. Tra le informazioni richieste, età, altezza e se si soffre di qualche allergia alimentare, al make up o a petrolati e siliconi; e poi se si hanno problemi a indossare maschere o a stare in spazi chiusi, e se si segnalano deficit visivi.

Una volta compilata la domanda, i profili selezionati saranno ricontattati e il 23 e il 24 settembre si terranno i casting, presso il Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand: ad attenderli una giuria che valuterà le loro capacità; al termine del provino, in caso di esito positivo, ai selezionati sarà proposto un contratto di lavoro per le giornate in calendario.