A 99 anni cade nella casa di riposo e muore: denunciati 3 operatori, non l'hanno soccorsa subito I carabinieri hanno denunciato tre operatori sanitari per omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario. Non hanno chiamato subito i soccorsi per una 99enne, che dopo una caduta è morta.

A cura di Alessia Rabbai

Omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario sono i reati per i carabinieri hanno denunciato tre operatori di una casa di riposo a Latina. Si tratta nello specifico di due donne di ventiquattro e settantaquattro anni e di un uomo di quarantotto, tutti residenti nel capoluogo pontino. Come riporta Il Messaggero la contestazione riguarda il caso di un'anziana di ben novantanove anni, che è caduta accidentalmente ed è morta.

Operata in un clinica, l'anziana è morta per emorragia cerebrale

Il drammatico episodio è avvenuto lo scorso febbraio nella struttura sanitaria in cui l donna viveva. Una caduta accidentale che per gli investigatori poteva essere evitata qualora l'anziana ospite fosse adeguatamente sorvegliata e soprattutto un decesso che forse si sarebbe potuto scongiurare, se fosse stata soccorsa tempestivamente, cosa che si ipotizza non sia avvenuta. L'anziana è stata poi sottoposta ad un'operazione chirurgica in una clinica di Latina. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, purtroppo è deceduta martedì 13 febbraio scorso, a causa di un'emorragia celebrale.

Non avrebbero contattato tempestivamente i soccorsi

I tre operatori sanitari come detto sono ritenuti responsabili a vario titolo per omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario e dovranno rispondere delle accuse a proprio carico. In assenza di linee guida e protocolli in merito, quando la donna anziana è caduta, invece di chiamare subito un'ambulanza data l'età e le sue condizioni di salute, hanno omesso di contattare tempestivamente i soccorsi.