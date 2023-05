A 97 anni sogna di trovare i compagni di liceo: una risponde all’appello di nonna Fiorella Fanpage.it ha intervistato nonna Fiorella, che ha raccontato di aver rintracciato una sua ex compagna di classe del liceo, con la quale farà una videochiamata nei prossimi giorni. La figlia della sua coetanea ha risposto all’appello lanciato sui social network. “Sono emozionata, sarà come tornare ai tempi della scuola”.

A cura di Redazione Roma

È riuscita a ritrovare una compagna del liceo Fiorella Ingrao, la novantasettenne romana che nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di ricontattare i compagni di classe della sua gioventù. Un appello lanciato attraverso i social network grazie a sua nipote Valentina, che ha pubblicato le foto della lettera scritta di pugno dalla nonna. Gli utenti hanno commentato e ricondiviso il messaggio, affenzionandosi a ‘nonna Fiorella' e alla sua storia commovente. Un post che in brevissimo tempo è diventato virale e che le ha permesso di riuscire a rintracciare tramite la tecnologia una sua ex compagna di classe. Si tratta di una coetanea ancora vigile nonostante l'età, ma dalla mobilità limitata, che tramite la figlia ha contattato la nipote di Fiorella. Le due si vedranno dopo oltre mezzo secolo in videochiamata: sarà una sorpresa e un'esperienza indimenticabile. Fiorella è molto emozionata.

Fiorella e sua nipote Valentina

I messaggi d'affetto delle sue ex alunne

A Fanpage.it la nonnina ha raccontato com'è nata l'idea: "Nei giorni scorsi pensavo al passato, agli anni del liceo, quando studiavo e avevo i miei compegni di classe e mi è venuta un po' di nostalgia". Da ciò la curiosità di sapere se qualcuno di coloro i quali sedevano nei banchi di scuola nella sua stessa aula fosse come lei ancora vivo. All'annuncio hanno risposto tantissime persone, tra le quali anche diverse sue ex alunne dell'Istituto Caterina Volpicelli, dove ha insegnato Matematica e Fisica e che ora vogliono andarla a trovare. "Non credevo che avrei ricevuto così tanto affetto, le mie ex studentesse hanno detto di portarsi dentro un bellissimo ricordo e di aver imparato ad amare queste materie grazie a me. Sono contenta".

"Sarà come tornare ai tempi della scuola"

Ora le persone che hanno conosciuto la sua storia e letto il suo appello diffuso sui social network vogliono sapere come andrà a finire: se nonna Fiorella riuscirà a realizzare il suo sogno, di cosa parlerà quando farà la videochiamata con la sua ex compagna di classe e se anche altri la contatteranno. "Sono emozionata, so già che parlare con lei sarà come tornare ai tempi della scuola, come se tutto si fosse fermato a quegli anni spensierati. Riprenderemo il discorso da lì, dai tempi che non ci sono più". Chissà se qualcun altro quasi centenario si farà avanti per ‘farsi vivo' e ricordare insieme i bei tempi vissuti.

Intervista di Carmen Baffi, articolo di Alessia Rabbai