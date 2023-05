Il sogno di una nonnina di 97 anni: “Aiutatemi a trovare i miei vecchi compagni di classe” Con una lettera scritta a mano e consegnata alla nipote, una nonnina di 97 anni ha espresso un suo desiderio: trovare qualche ex compagno del liceo.

A cura di Enrico Tata

Il sogno di una nonnina di 97 anni: ritrovare i compagni di classe del liceo o qualche loro parente. Così un giorno Fiorella Ingrao, classe 1925, ex insegnante di matematica e fisica al liceo classico Caterina Volpicelli di Roma, ha deciso di chiamare la nipote e le ha chiesto aiuto. Nonostante sappia utilizzare benissimo sia lo smartphone che Whatsapp, la nonnina ha affidato alla parente una lettera scritta a mano su un foglio a quadretti per chiederle di divulgarla sui social network o su altri canali in modo da provare ad esaudire il suo desiderio.

Il post è stato pubblicato su un gruppo Facebook "Quartiere Trieste Salario", poiché la nonna ha frequentato il liceo Giulio Cesare a corso Trieste, Roma.

Questo l'annuncio della nipote Valentina:

"Scrivo qui perché è l’unico canale di contatti che forse potrà aiutarmi ad esaudire un piccolo ma importante desiderio per la mia nonnina di 97 anni .Ieri mi ha chiamata a casa e mi ha detto che, facendo fede sulla mia ‘giovane’ età e sulla mia esperienza con i social, avrei dovuto trovare il modo di inviare questo messaggio ‘su internet ….Per quanto lei abbia a 97 anni uno smartphone e usi whatsapp meglio di me e Google per cercare le soluzioni alle parole crociate più difficili, ancora non le abbiamo aperto un profilo Facebook ( forse non è il caso) e, a questo punto, mi faccio messaggera della sua lettera che ha scritto di pugno su un foglio a quadretti ( i suoi fogli preferiti dato che nonna Fiorella insegnava matematica e fisica al liceo classico Caterina Volpicelli dietro Porta Pia). Spero veramente che anche solo un suo compagno/a di scuola o figlio o nipote che ne riconosca il cognome possa vedere questo annuncio e regalare anche solo con una parola un sorriso alla mia nonnina che vive ormai di ricordi e di bei momenti".

Questo invece il testo della lettera della nonnina: