video suggerito

Quanto costa un appartamento a Vigna Clara: i prezzi del quartiere dove viveva Raffaella Carrà La zona di Vigna Clara, Vigna Stelluti, Camilluccia e Cortina d’Ampezzo è una delle più esclusive di Roma e una delle preferite dai vip. Ecco quanto costa comprare casa a Roma Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra Vigna Clara, Vigna Stelluti, Cortina d'Ampezzo e Camilluccia vive la Roma dei vip. Zona semicentrale a Nord della Capitale e alle spalle dello Stadio Olimpico, è diversa da tutti gli altri quartieri di lusso della città eterna perché qui, al contrario per esempio di Prati e Parioli, ci sono ville e villette immerse nel verde ma a pochi minuti in macchina dai monumenti più famosi. Insomma, il posto giusto per comprare una villa nella Capitale e per nascondersi da sguardi indiscreti.

Per esempio Raffaella Carrà viveva nell'esclusivo comprensorio "Due Pini" di via Nemea, tra Camilluccia e Vigna Clara. Il suo lussuoso appartamento, come ha riportato Immobiliare.it e come abbiamo riportato, è stato messo in vendita a 2.100.000 milioni di euro dall'agenzia Engel & Völkers.

Sempre in via Nemea su Immobiliare.it c'è in vendita un appartamento di 215 metri quadrati al prezzo di 980mila euro. L'appartamento è composto da salone doppio con camino, quattro camere, cameretta, cucina abitabile, tripli servizi, balconata e quattro balconi.

Leggi anche Quanto costa la lussuosa casa di Raffaella Carrà messa in vendita a Roma

Sulla Camilluccia la Engel & Völkers mette in vendita un appartamento all'interno di una prestigiosa e lussuosa villa appena ristrutturata, immersa in un grande parco con un rigoglioso giardino. Costo 1.495.000 euro per 135 metri quadrati. Ancora, il prezzo di un prestigioso attico nella rinomata zona residenziale di Cortina d'Ampezzo è di 1.480.000 euro.

Come si legge in un report di Engel e Volkers, il mercato immobiliare di Roma è stato trainato dagli immobili di lusso del centro storico, ma anche di altre zone lussuose della Capitale come Camilluccia e Vigna Clara.

"Rispetto al biennio precedente, segnato da una performance vigorosa del settore immobiliare, il 2023 è stato caratterizzato da un clima di incertezza dovuto ai vari eventi che hanno impattato sulla macroeconomia mondiale e nazionale”, ha spiegato Helio Cordeiro Teixeira, Managing Director Market Center Engel & Völkers. "In tale scenario, se da una parte ci siamo confrontati con un rallentamento dell’offerta, dall’altra abbiamo assistito a una forte richiesta da parte di clienti provenienti dal ceto alto/medio alto, con buona liquidità disponibile e tempi brevi di realizzazione. Nonostante la contrazione generalizzata del settore, il Market Center di Roma ha chiuso positivamente il 2023, con un volume di fatturato in leggera crescita rispetto al 2022".