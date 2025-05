video suggerito

A 80 anni ruba ancora: il nonno ladro sfila 11 orologi e collane d’oro in tre minuti a Roma 80 anni suonati, il “nonno ladro” è tornato a colpire nel centro di Roma, mettendo a segno in tre minuti undici furti, tra orologi e collane d’oro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Gli anni passano, ma il vizio resta. A 80 anni suonati, il “nonno ladro” è tornato a colpire nel centro di Roma, mettendo a segno in tre minuti undici furti, tra orologi e collane d’oro. Del resto, deve essere stato il pensiero dell'anziano, a quell'età è difficile finire in carcere.

I furti sono stati commessi nel corso della mattinata di ieri, sabato 3 maggio, in via della Panetteria, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, nel cuore della Capitale. L'anziano è entrato all'interno del negozio e ha afferrato undici tra orologi e catenine, che poi si è messo in tasca. In tre minuti in tutto ha commesso il furto ed è svanito tra la folla di turisti. Ha cominciato a camminare normalmente, a passo tranquillo, sicuro di averla fatta franca anche questa volta.

E invece un errore banale l'ha portato all'arresto. Il titolare del negozio si è accorto subito che qualcuno aveva rubato alcuni orologi e così ha immediatamente visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Ha visto l'anziano commettere il furto, si è affacciato fuori e ha notato il ladro mentre sorseggiava in tutta tranquillità una bibita al bar di fronte. Un errore che si è rivelato madornale per il ‘nonno ladro'. Il negoziante ha subito fermato una pattuglia di carabinieri e gli ha indicato l'anziano, chiedendo di procedere a un controllo. In tasca aveva ancora la refurtiva: orologi e alcune collanine d'oro.

Accompagnato in caserma e verificata la sua fedina penale tutt'altro che pulita, l'anziano ladro è stato arrestato per i furti commessi. Come detto, vista l'età avanzata, è possibile che per lui non si aprano le porte del carcere.