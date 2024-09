video suggerito

A 150 chilometri all’ora col turbo camion in autostrada: motore truccato con 1500 cavalli Un turbocamion con il motore modificato che viaggiava fino a 150 chilometri orari è stato individuato da alcuni agenti della stradale all’altezza del casello dell’A1 di Ferentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sfrecciava a più di 130 chilometri all'ora lungo l'autostrada quando è stato intercettato dagli agenti della polizia stradale di Frosinone all'altezza del casello stradale dell'A1 di Ferentino. Per i poliziotti quel tir stava superando il limite di velocità consentito. La velocità sostenuta e il fumo nero che usciva dagli scarichi del camion li hanno convinti: così hanno deciso di fare un controllo. E hanno scoperto che si trattava di un "Turbocamion" modificato, da far invidia alle auto che gareggiano in Formula Uno.

Il camion da Formula Uno truccato in autostrada

Dopo averlo visto sfrecciare al casello autostradale, gli agenti della polizia stradale hanno seguito e fermato il tir, un Iveco Turbostar modificato. Per prima cosa, hanno notato lo scarico con doppia marmitta e altre componenti meccaniche diverse da quelle previste secondo gli standard di fabbricazione. Una volta aperta la parte sotto alla cabina di guida, si sono trovati davanti a qualcosa di mai visto prima. Così hanno sequestrato il camion e lo hanno affidato alla casa madre, agli stessi tecnici Iveco.

Lo studio dei tecnici Iveco

Preso in carico il tir, i tecnici Iveco non hanno potuto fare altro che elencare e raccogliere tutte le modifiche avvenute sul mezzo pesante. Motore, cambio e impianto frenante erano stati sostituiti con omologhi più potenti, forse presi da un gruppo elettrogeno industriale. Per permettere di inserire il motore, era stato cambiato il telaio del camion.

Di conseguenza, cambiava anche la potenza del camion che, con i 1500 cavalli, poteva raggiungere anche i 150 chilometri orari (oltre 130 quelli accertati nel suo passaggio in autostrada).

Il conducente e la multa

Come hanno poi scoperto in seguito gli agenti della Stradale, il conducente del mezzo era solito pubblicare sui suoi social network foto del camion inquadrando il contachilometri, in alcune delle quali superava anche i 160 chilometri orari. Immortalava i video dei suoi sorpassi: insomma, fiero del suo Turbocamion ne mostrava le capacità online.

Nei suoi confronti sono state contestate sanzioni per un totale di 4300 euro, con il ritiro della carta di circolazione, a cui si aggiungono anche l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso la motorizzazione di Frosinone e la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi e la decurtazione di 23 punti sulla patente.