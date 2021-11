1727wrldstar incontra il Brasiliano e viene arrestato di nuovo: ha violato la sorveglianza speciale Algero Corretini è stato accusato dai carabinieri di aver eluso la sorveglianza speciale e aver incontrato un ‘pregiudicato’. Si tratterebbe del Brasiliano.

A cura di Natascia Grbic

Algero Corretini, alias 1727wrldstar, è stato di nuovo arrestato. Lo ha annunciato lui stesso in una diretta Instagram, pubblicando il verbale rilasciato dai carabinieri. Questa mattina si terrà il processo per direttissima, dove il giudice deciderà se convalidare l'arresto o meno. Corretini si trova ora ai domiciliari. Alla base del provvedimento, l'accusa di aver eluso la sorveglianza speciale, frequentando in tre occasioni ‘un pregiudicato'. Secondo quanto dichiarato da 1727wrldstar si tratterebbe del Brasiliano, arrestato a Ponza nel mese di luglio dopo aver seminato il panico in un locale con le accuse di violenza e minaccia. Corretini è stato da poco rilasciato dal carcere dove era recluso perché accusato di aver massacrato di botte quella che allora era la sua fidanzata, verso la quale ora ha anche un divieto di avvicinamento.

1727 arrestato per maltrattamenti: accusato di aver massacrato l'ex

1727wrldstar è stato arrestato lo scorso gennaio per maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata, finita in ospedale e dimessa con un mese di prognosi. Secondo quanto denunciato dalla giovane, Corretini l'avrebbe picchiata brutalmente con una spranga, fratturandole una costola e perforandole un polmone. Si era riuscita a salvare fuggendo senza vestiti in mezzo alla strada, e riuscendo a chiedere aiuto. Secondo quanto raccontato poi dalla ragazza agli inquirenti, quello non era il primo episodio di violenza da parte dell'influencer di ‘ho preso il muro fratellì'. In passato l'avrebbe picchiata, coperta di alcol e minacciata di morte. Non solo: 1727wrldstar avrebbe anche provato a strangolarla.

Il video di ‘Ho preso il muro fratellì"

Algero Corretini è diventato noto sul web per aver pubblicato un video in cui finisce fuori strada con la macchina. "Ho preso il muro, fratellì. Ho sfonnato tutto fratellì. E sì fratellì ho preso il muro, oggi doveva annà così". Il video è diventato virale, a lui era stata ritirata la patente di guida. Adesso per lui, nuovi guai.