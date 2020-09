Una storia di bullismo, razzismo, e prevaricazione quella avvenuta al Collatino, quartiere che si trova nella periferia Est di Roma. Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da due suoi coetanei perché araba e nera. Prima gli insulti, giornalieri, quando erano a scuola, tanto da spingerla a non essere serena ogni volta che si recava in classe. Poi i due bulli – un ragazzo e una ragazza che l'avevano presa particolarmente di mira per il colore della pelle – sono passati ai fatti. E l'hanno brutalmente pestata, facendola cadere in terra e prendendola a calci e pugni. Due contro uno, con l'intera comitiva che li incitava. A colpire ripetutamente la vittima in terra, soprattutto una ragazzina.

Il pestaggio risale al 16 settembre. La ragazzina, che durante il lockdown aveva trovato un po' di serenità, era tornata a scuola. Quel pomeriggio sarebbe dovuta andare a una festa di compleanno: è andata a prendere una sua amica e si sono dirette verso il locale. Passando davanti un parco, hanno incontrato i due bulli. Che, riconoscendo l'adolescente, si sono avvicinati e hanno cominciato a insultarla. ""Araba di merda. Tornate al vostro paese. Figli di puttana". Dopo gli insulti, il pestaggio, con la ragazzina gettata in terra e presa a calci e pugni. Le hanno sputato addosso e hanno girato persino un video che, come riporta la vittima, è stato girato in varie chat della scuola.

Quando la ragazzina è arrivata alla festa ha dato il regalo all'amica. Il volto tumefatto, i segni delle percosse e i vestiti strappati. Quindi, ha chiamato i genitori e ha chiesto di farsi venire a prendere. Una volta lì, è giunta anche l'altra ragazzina accompagnata dalla madre, additando la 13enne e dicendo di essere stata picchiata da lei. Anche la donna, come la figlia, ha quindi cominciato con gli insulti razzisti e a minacciare la madre della ragazza. I genitori della vittima hanno quindi chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. L'adolescente picchiata è stata portata in ospedale al Sandro Pertini, dove è stata refertata con un "trauma al volto" e un "trauma policontuso all'orecchio sinistro". I due bulli che l'hanno picchiata sono stati denunciati dai carabinieri.