Grave incidente nella prima mattinata di venerdì a Riccione, sulla riviera romagnola. Un bambino di 11 anni è stato investito e ferito gravemente da un suv mentre stava attraversando sulle strisce pedonali lungo il tragitto per andare a scuola. Nel tremendo impatto il ragazzino è stato sbalzato prima sul cofano della vettura e sul parabrezza del lato passeggero e poi è finito a terra. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto in poco tempo dopo la chiamata di emergenza con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, il ragazzino è stato stabilizzato e infine trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero. Vista l'età della vittima dell'incidente e la gravità delle sue condizioni, infatti, è stato allertato anche l'elisoccorso che è partito da Ravenna e ha provveduto poi al trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Qui l'undicenne è stato ricoverato in gravi condizioni ma fortunatamente, da un primo esame, non sarebbe in pericolo di vita. Tra le altre cose avrebbe riportato un serio trauma cranico.

Il brutto incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 di venerdì all'incrocio tra via Massaua e via Morgagni , all'altezza di un attraversamento pedonale. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Riccone che hanno dovuto bloccare il traffico e chiudere la strada in entrambi i sensi per consentire i soccorsi e poi effettuare i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione del fatto, il ragazzino stava attraversando le strisce a bordo della sua bicicletta con la quale stava raggiungendo la vicina scuola media che frequenta quando è stato investito in pieno da un suv Chevrolet condotto da una giovane donna. A dimostrazione del violento impatto la bici distrutta e il parabrezza dell'auto danneggiato.