Dal 31 dicembre l'Italia è tornata in zona rossa, lo sarà anche oggi, il giorno di Capodanno, e fino al 3 di gennaio. Tra le regole da rispettare nella zona in cui le misure restrittive sono più stringenti, c'è la chiusura dei negozi. Tutti? No, ma quasi. Restano aperti solamente quelli che vendono beni di prima necessità, che è possibile raggiungere compilando l'autocertificazione e spiegando proprio che si sta andando a comprare beni di prima necessità. Tutti i negozi di commercio al dettaglio restano chiusi, che siano su strada o nei centri commerciali. I negozi riapriranno il 4 gennaio, che vedrà tutta l'Italia tornare in zona arancione ma solo per ventiquattro ore. Poi, secondo il calendario stabilito con il decreto Natale, il 5 e il 6 gennaio tutto il Paese sarà ancora in zona rossa, con una nuova chiusura dei negozi. Sono chiusi anche tutti i servizi di ristorazione, che potranno effettuare asporto o consegne a domicilio. Così come terranno ancora le serrande abbassate cinema, musei e teatri.

Quali negozi sono aperti in zona rossa

Ci sono alcune eccezioni alla regola, elencate negli allegati 23 e 24 del Dpcm del 3 novembre, che stabiliva la divisione dell'Italia in zona gialla, arancione e rossa. I documenti spiegano quali attività possono rimanere aperte anche in zona rossa, perché svolgono una funzione essenziale: si va dai supermercati e le farmacie alle edicole e i tabacchi. Ma anche benzinai, ferramenta, vivai, autoricambi. E ancora librerie, ottici e abbigliamento per bambini. Nel secondo allegato vengono specificate le attività di servizi alla persona che restano aperte: lavanderie, barbieri, parrucchieri e pompe funebri. Ecco l'elenco completo dei due allegati: