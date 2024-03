Vertice Meloni – Biden alla Casa Bianca: “Sosteniamo la mediazione Usa in Medio Oriente” La Presidente del Consiglio: “Sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti”. “La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Non solo Chico Forti. Il viaggio di Giorgia Meloni a Washington ha affrontato anche, e soprattutto, le più spinose e impellenti questioni dell'agenda internazionale.

Nel corso del vertice che si è tenuto nello studio ovale della Casa Bianca la Presidente del Consiglio ha dichiarato che l'Italia sostiene la mediazione degli Stati Uniti per una soluzione della di Gaza. "La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione – ha detto la premier -, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti". "La crisi umanitaria – ha aggiunto Meloni – è la nostra priorità numero uno, l'Italia ha concentrato il suo contributo su questo". La premier ha quindi ribadito la posizione dell'Italia sui due popoli, due stati.

La Presidente del Consiglio ha quindi affrontato altre questioni, a partire da quella migratoria. "Serve una alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani", ha affermato la premier "Il G7 porrà particolare attenzione anche sul continente africano, l'Africa non è un continente povero, al contrario ha importanti risorse umane e naturali ma è stata sfruttata con un approccio predatorio – ha detto Meloni -. Voglio invertire questo approccio insieme a voi, ed è anche una risposta alla crisi migratoria. Dobbiamo sostenere lo sviluppo dell'Africa e mettere fine alle migrazioni illegali e al traffico di esseri umani. Il traffico di esseri umani è diventata l'attività finanziaria criminale più redditizia a livello globale e non possiamo accettarlo. Per questo arrivo qui oggi con una proposta di un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani".

"Ho dato il mio contributo al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Usa sposando un italoamericana", ha ironizzato Biden al termine del suo colloquio. Jill Jacobs, all'anagrafe Giacoppo, è figlia di un immigrato siciliano arrivato negli Stati Uniti nei primi del Novecento. Meloni e Biden si sono quindi congedati. "Non vedo l'ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7", ha detto la premier.