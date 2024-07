video suggerito

Donald Trump contro Joe Biden: "Non vuole mollare corsa alla Casa Bianca per il suo ego" Donald Trump ha attaccato ancora una volta Joe Biden, sostenendo che la sua decisione di non lasciare la corsa alla Casa Bianca sia motivata "dal suo ego". Biden invece scrive una lettera ai democratici del Congresso: "Sono fermamente impegnato a continuare".

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo Donald Trump, Joe Biden non ritirerà la sua candidatura alla Casa Bianca per via "del suo ego". "Potrebbe benissimo restare in corsa, ha un grande ego e non vuole mollare" ha dichiarato l'ex presidente repubblicano in un'intervista a Fox News. Trump ha inoltre previsto che se Biden dovesse ritirarsi, a sostituirlo nella corsa alla guida degli Stati Uniti vi sarà Kamala Harris, già sua vice. "Sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Penso che sarà questo ciò che faranno" ha concluso.

"Quello con Joe Biden è stato un dibattito strano – ha continuato poi Trump, rincarando la dose sul face to face televisivo che ha dato il via all'ondata di dubbi sulla ricandidatura dell'attuale presidente -. Fin dai primi istanti, le risposte che ha dato non avevano molto senso. Non erano nemmeno risposte, erano solo parole messe insieme che non avevano significato. Sembrava pallido e la sua voce era debole".

Mentre Donald Trump ha ammesso l'eccezionalità di quanto avvenuto durante il dibattito affrontato in Tv con Biden, l'attuale presidente è impegnato a sottolineare di non aver alcuna intenzione di lasciare la corsa alla Casa Bianca per un secondo mandato. Il candidato dem è andato all'attacco di quella che definisce "elite di partito" che da settimane gli chiede di ritirarsi. "Sfidatemi alla convention – ha detto in un'intervista a Msnbc -. Sono sempre più frustrato dalle elite del partito. Chiunque pensa che non dovrei candidarmi, può proporsi per la presidenza e sfidarmi alla convention".

Ai membri democratici del Congresso americano, Biden ha spiegato la sua volontà di proseguire la campagna e affrontare Trump alle elezioni di novembre. "Voglio che sappiate che sono fermamente impegnato a restare in corsa e a condurla fino alla fine, a battere Donald Trump" ha scritto nella sua lettera, secondo quanto riporta la Cnn.