Il primo confronto tra Trump e Biden in diretta Tv anche in Italia: “Trasmesso sul Nove” Il 27 giugno i due aspiranti presidente si incontreranno per il primo confronto televisivo in vista delle elezioni americane del 2024. A trasmettere il confronto, come anticipa Dagospia, sarà Nove, con introduzione di Maria Latella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Mancano meno di cinque mesi alle elezioni americano del prossimo novembre e, con la campagna elettorale che entra nel vivo ci si prepara anche ai confronti televisivi che caratterizzeranno il nuovo duello elettorale tra il presidente uscente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump. Duelli televisivi che avranno risonanza anche in Italia, come il prossimo del 27 giugno, quando i due candidati si confronteranno in un dibattito televisivo trasmesso in Italia, in diretta, sul Nove. Ad anticiparlo è Dagospia, che preannuncia un dibattito in studio con Maria Latella ad aprire il confronto tra Biden e Trump.

Quando ci sarà il primo dibattito tra Biden e Trump sul Nove

Questo faccia a faccia sarà curato da CNN, emittente che fa parte della galassia Warner Bros. Discovery, proprietaria anche di Nove, che va sempre più verso una strutturazione di tipo generalista con l'implementazione del rullo di notizie curato proprio da CNN, già presente nel flusso quotidiano della rete con rullo di informazione e pillole. Il confronto tra Biden e Trump del 27 giugno, di scena ad Atlanta a partire dalle ore 21 (corrispondenti alle 15 italiane), sarà dunque il primo atto di una lunga campagna elettorale che porterà all'evento politico di maggiore rilevanza in questo 2024, il cui esito è destinato inevitabilmente a condizionare anche le sorti della politica internazionale.

Nove punta su CNN per l'informazione

Sarà quindi un ulteriore pezzo dell'operazione che Warner Bros. Discovery porta avanti da due stagioni, con l'ingaggio di pezzi grossi del servizio pubblico come Fabio Fazio e Amadeus, con l'impossibilità di escludere altre sorprese nelle prossime settimane. L'impiego di CNN da parte di Nove va anche nella direzione di una maggiore definizione del segmento giornalistico, dopo che nelle scorse settimane erano circolate diverse voci legate a possibili investimenti del gruppo per l'ingaggio di volti noti del panorama giornalistico televisivo, da Mentana a Floris, per il momento non confermate.