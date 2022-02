Verso la normalità, tutte le date delle prossime riaperture: quando saranno superate le restrizioni Gradualmente, una dopo l’altra, tutte le restrizioni anti Covid saranno eliminate, curva dei contagi permettendo. E se non procede il governo nella direzione delle riaperture, ci pensa il Parlamento durante la conversione in legge dei decreti.

A cura di Annalisa Girardi

L'Italia torna verso la normalità. Gradualmente, una dopo l'altra, tutte le restrizioni anti contagio saranno eliminate, curva dei contagi permettendo. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ieri ha annunciato il ritorno di cibi e bevande nei cinema, teatri e stadi. Una decisione arrivate con l'approvazione in Parlamento del decreto che prorogava lo stato di emergenza e tutte le regole sul Green Pass. Insomma, se non procede il governo nella direzione delle riaperture, ci pensa il Parlamento. Il divieto di consumazione nei teatri e nelle sale cinema era arrivato con la quarta ondata e la diffusione della variante Omicron: lo scopo era quello di evitare che la gente si togliesse la mascherina in questi luoghi chiusi per mangiare dei popcorn o sorseggiare una bevanda. Ma ora le cose stanno migliorando e dal prossimo 10 marzo si potrà tornare a mangiare nei cinema o nei palazzetti. La scadenza naturale della norma sarebbe stata al 31 marzo.

Data da segnare nel calendario, quella del 31 marzo: il governo non avrebbe infatti intenzione di prorogare lo stato di emergenza oltre questa data, dal momento che la situazione epidemiologica risulta in netto miglioramento e che il tasso di popolazione vaccinata sfiora ormai il 90%. Sarebbe ormai arrivato il momento di approdare in una nuova fase, quella di convivenza in sicurezza con il virus.

Il grande nodo rimane quello del Green Pass: sono sempre di più le voci che chiedono di superare anche il meccanismo delle Certificazioni Covid una volta che sarà scaduto lo stato di emergenza. Dall'altro lato, però, c'è chi insiste per mantenere una linea di prudenza e cautela almeno per tutta l'estate. Si potrebbero però iniziare ad allentare le regole sul Green Pass: ad esempio da aprile potrebbe essere eliminato per le attività all'esterno. Il governo ha inoltre accolto un ordine del giorno presentato dalla Lega che chiede di permettere agli studenti sopra i 12 anni di prendere i mezzi di trasporto per andare a scuola solo con il Green Pass, al posto del Super Green Pass: il via libera arriverà se la curva continuerà a scendere.

Si pensa anche a come superare il sistema a colori delle Regioni, anche se di fatto già al momento questa suddivisione non esiste per le persone vaccinate: le restrizioni infatti, anche quelle della zona rossa, valgono solamente per chi non si è fatto il vaccino.