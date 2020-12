Sì a una campagna informativa seria, no all’obbligo di vaccino anti-Covid per gli italiani. È questa la posizione espressa da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Rtl 102.5. “Non penso che lo Stato possa imporre la vaccinazione. Penso che possa spingere con campagne serie, dicendo quali sono i rischi di non vaccinarsi, ma intanto facciamolo arrivare questo vaccino in Italia, che ad oggi non c’è”, afferma la presidente di Fdi. Che sembra essere pronta a vaccinarsi, seguendo le indicazioni che daranno gli esperti: “Bisogna sentire le indicazioni della comunità scientifica, perché non si può avere la pretesa di sapere qualcosa che gli altri sanno meglio di te. Non penso che lo Stato lo possa imporre, perché questo non è previsto nel nostro ordinamento”.

Meloni parla anche del governo, con particolare riferimento agli italiani rimasti bloccati in queste ore in Gran Bretagna: “Non riusciamo ad aiutare i nostri italiani in patria figuriamoci quelli fuori dei confini nazionali. FdI come partito dei patrioti è sempre in prima fila su queste materie. Da settimane avevamo presentato due interrogazioni per evitare questo rischio”. La leader di Fdi attacca: “Dai nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna ai pescatori bisogna avere la mentalità che I'Italia non ha e non ha avuto di essere a fianco dei propri connazionali. Non ci rendiamo conto di quanto decine di milioni di italiani che vivono nel mondo si sentano legati alla patria e non ci rendiamo conto di come questo aiuti sia il tema dell'identità, ma anche una rete di diplomazia internazionale che qualsiasi altra nazione avrebbe usato”.

Meloni si scaglia contro il governo anche per le liti sul Recovery plan interne alla maggioranza: “Nessuno ha capito perché stanno litigando, quindi è per le poltrone, come sempre. Del resto, governi che non sono d'accordo su niente solo di poltrone possono parlare. Serve un governo eletto, che sappia cosa fare e governi cinque anni, come in tutte le democrazie”. Infine, la leader di Fdi non risparmia critiche anche sulla legge di Bilancio: “Noi non condividiamo l'impianto della manovra, i miliardi stanziati fino ad oggi non riescono ad impattare sul sistema economico perché non hanno una visione, sono soldi distribuiti a pioggia che non producono molto, basti pensare che il governo scrive che noi per produrre metà crescita faremo il doppio di debiti”.