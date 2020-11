Tre giorni dopo il dpcm il Cts suggeriva già di cambiare i criteri per il monitoraggio delle Regioni

Da quanto emerso da uno stralcio del verbale di una riunione del Cts del 9 novembre, che non è stato ancora divulgato per intero, gli esperti avrebbero chiesto alla Cabina di regia di rivedere i 21 indicatori in base ai quali vengono classificate le Regioni, a seconda della fascia di rischio. La richiesta sarebbe stata avanzata a soli 3 giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto anti Covid.