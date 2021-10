Terapie intensive, ricoveri e incidenza: quali Regioni sono più vicine alla zona gialla Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità rileva un aumento generale dell’incidenza dei casi di Covid. Quasi tutte le Regioni hanno superato i 50 ogni 100mila abitanti, limite tra zona bianca e zona gialla, ma non cambieranno colore per via della situazione ancora sotto controllo negli ospedali.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'Italia resterà tutta in zona bianca anche la prossima settimana, ma l'incidenza torna a salire praticamente ovunque e ora il rischio zona gialla si fa più concreto per diverse Regioni. I dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di oggi, arrivato puntuale come ogni venerdì, parlano chiaro: il numero dei contagi sta crescendo di nuovo velocemente, ma non c'è ancora un aumento nell'occupazione dei posti letto in ospedale. In ogni caso l'incidenza è sempre il primo dato che sale, poi è la volta – dopo qualche settimana – della saturazione delle strutture sanitarie. A livello nazionale l'incidenza sale da 34 casi ogni 100mila abitanti a 46, con un netto balzo in avanti.

L'incidenza cresce ovunque, le Regioni a rischio zona gialla

L'incidenza cresce in tutte le Regioni, tranne che in Valle d'Aosta. E per molti, ora, si riaffaccia lo spettro della zona gialla. Per lasciare la zona bianca, infatti, bisogna superare le soglie contemporaneamente in tutti e tre gli indicatori decisionali dell'Iss. Il primo è proprio l'incidenza, ma se si decidesse solo in base a questo dato la maggior parte delle Regioni sarebbero in zona gialla. Il limite da non superare è quello dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Di seguito i valori nella tabella di questa settimana:

Abruzzo 45,1

Basilicata 21,4

Calabria 51,2

Campania 56,9

Emilia Romagna 51,5

Friuli Venezia Giulia 96,5

Lazio 56,1

Liguria 33,5

Lombardia 28,7

Marche 43,7

Molise 20,6

Piemonte 36,2

Bolzano 101,7

Trento 55,4

Puglia 35,1

Sardegna 11,2

Sicilia 53,4

Toscana 52,3

Umbria 53,3

Valle d’Aosta 23,4

Veneto 61,4

Ricoveri e terapie intensive, i dati Regione per Regione

Nessuna Regione passa in zona gialla, però, perché gli altri due indicatori decisionali sono ovunque sotto controllo. L'occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche degli ospedali, in ogni Regione, resta sotto la soglia della zona gialla. In alcuni casi, però, il dato è più alto che in altri: la Calabria è al 9,4% in area medica, comunque lontana dal 15% che è il limite massimo per la zona bianca, con la Provincia di Bolzano – unica a superare quota 100 nell'incidenza – all'8,6%. In terapia intensiva il valore più alto lo hanno le Marche, all'8,1%, pericolosamente vicino alla soglia del 10% da non superare per non finire in zona gialla, poi c'è sempre la Provincia di Bolzano con il 7,5%. Ancora una nota positiva per Basilicata e Valle d'Aosta, che non hanno pazienti Covid in terapia intensiva.