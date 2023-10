Sono morte 761 persone sul lavoro dall’inizio dell’anno, quasi tre al giorno Secondo i dati dell’Inail, nei primi nove mesi dell’anno sono morte 761 persone sul lavoro in Italia: il dato è in netto calo rispetto allo scorso anno, ma è dovuto principalmente alla riduzione dei casi di Covid.

A cura di Tommaso Coluzzi

In Italia, nel 2023, sono morte 761 persone sul lavoro nei primi nove mesi dell'anno. Poco meno di tre al giorno. Il dato, su cui spesso ci si interroga solo all'indomani di grandi tragedie – come quella di Brandizzo – o per via di storie assurde che spesso riguardano i giovanissimi, resta impossibile da accettare, nonostante il silenzio abbastanza diffuso dell'opinione pubblica, al netto dei sindacati che combattono battaglie spesso solitarie e poco incisive. Le denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail tra gennaio e settembre 2023 sono in totale 430.829 di cui – appunto – 761 con esito mortale.

I dati sono entrambi in calo, del 19,6% il primo e del 3,7% il secondo. È un segnale positivo, ma c'è un gigante però da mettere davanti a questa frase: secondo l'Inail stesso, infatti, la riduzione delle denunce di infortunio nel complesso è dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid. Insomma, in Italia si continua a morire sul lavoro, ma non più di Covid, che ha impattato in maniera drammatica soprattutto su medici, infermieri e tutto il personale sanitario.

Pur nella provvisorietà dei dati – spiegano dall'Inail – si evidenzia un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 216 a 168, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 574 a 593. C'è anche un calo nei settori Industria e servizi e Agricoltura. Quanto ai dati personali, il dato è nettamente inferiore tra le donne, con i casi mortali denunciati che sono diminuiti da 81 a 54, mentre tra gli uomini l'incidenza è passata da 709 a 707. Il valore più inquietante è quello che riguarda l'età: sono 53 gli under 25 morti sul lavoro quest'anno, mentre lo scorso erano stati 42. Nella fascia 50-54 anni si passa da 115 a 116 vittime, mentre tra i 65-74enni si sale da 50 a 62. Si riducono i decessi nella fascia 25-49 anni, da 307 a 268, e tra i 55-64enni, da 264 a 252.