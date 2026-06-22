Sondaggi politici, Vannacci cresce ancora, la Lega crolla: centrodestra torna in vantaggio sul campo largo

Nei sondaggi Futuro Nazionale è dato in aumento, al 4,6%. Il sondaggio ell’agenzia Dire-Tecné certifica la crisi della Lega. Nel complesso il centrodestra si mantiene in vantaggio sul campo largo. Ecco che cosa è emerso dalla rilevazione.

Prosegue la crescita di Roberto Vannacci. Nei sondaggi Futuro Nazionale è dato in aumento, al 4,6%. Le rilevazioni certificano la crisi della Lega, ormai retrocessa al 6,5%. Il Carroccio si sfida in un testa a testa con Alleanza Verdi-Sinistra per il quinto posto. Fratelli d'Italia invece, resta stabile, seguito dal Partito democratico. Nel complesso il centrodestra si mantiene in vantaggio sul campo largo. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso dall'ultimo sondaggio Monitor Italia dell'agenzia Dire-Tecné.

Le intenzioni di voto: chi vince tra i partiti

Nel centrodestra Fratelli d'Italia è stabile al primo posto con il 29,3%. Il sondaggio, che confronta quest'ultima settimana con la precedente, non tiene conto delle oscillazioni che potrebbero essersi verificate negli ultimi giorni, precisamente dopo la lite tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Le due repliche della premier agli attacchi di Trump, che l'ha accusata di averlo implorato per una foto al G7 e di voler tornare sua amica per riconquistare popolarità, sono state durissime. L'effetto potrebbe farsi sentire. I consensi di FdI, che nei mesi passati sembravano aver subito negativamente la vicinanza a Trump e l'immobilismo del governo nei conflitti in Iran e a Gaza, stavolta potrebbero beneficiare della rigida postura assunta da Meloni nei confronti del tycoon.

Nel complesso la coalizione di centrodestra, leggermente in calo (-0,3%), totalizza il 45,5%. Il traino principale è FdI, mentre Forza Italia si attesta all'8,7%, stabile. Continua invece, il calo della Lega, che scende al 6,5% (-0,2%). Chiude Noi Moderati all'1% (-0,1%).

A drenare consensi dal Carroccio è con ogni probabilità Roberto Vannacci che, di contro, mostra un trend positivo nei sondaggi. Al momento, Futuro Nazionale guadagna lo 0,6% e si attesta al 4,6%.

Per quanto riguarda il campo largo, si mantiene stabile rispetto alla settimana scorsa, al 44,1%. Lo stacco con la maggioranza che sostiene il governo Meloni è di 1,4 punti percentuali.

Nel centrosinistra il Partito democratico non aumenta i suoi consensi, né li perde. Si ferma al 21,5%. Segue il Movimento 5 Stelle che scende al 12,4% (-0,3%). Alleanza Verdi-Sinistra a si gioca il quinto posto con la Lega, al 6,4%, in leggero aumento (+0,1%). Tra i partiti di centro che potrebbero confluire nella coalizione progressista ci sono Italia Viva, che raccoglie il 2,3% (+0,1%) e Più Europa, che totalizza l'1,5% (+0,1).

Infine, fuori dagli schieramenti, Azione. Il partito di Carlo Calenda torna a toccare la soglia di sbarramento, al 3% (+0,1%).