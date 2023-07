Sondaggi politici, torna a salire Fratelli d’Italia, premiata la visita di Meloni negli Usa Il sondaggio realizzato da Dire-Tecnè mostra una crescita del partito di Giorgia Meloni nell’ultima settimana: Fdi sfiora il 30% e si porta al 29,02%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimi sondaggio Dire-Tecnè, realizzato con interviste raccolte nelle giornate del 27 e 28 luglio, proprio quando la premier Giorgia Meloni si trovava in visita ufficiale a Washington, ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Fratelli d'Italia riprende a salire facendo segnare un +0,4% arrivando al 29,02%, sempre più vicina alla soglia del 30% dei consensi.

Per il Pd invece non un un buon momento, nonostante le opposizioni siano riuscite a compattarsi su una battaglia molto sentita da parte dell'elettorato come il salario minimo: i dem fanno registrare un lieve calo del -0,2% rispetto alla scorsa settimana, e il partito guidato da Elly Schlein si porta a quota 20,0% dei consensi.

Il M5s, secondo partito d'opposizione, è pressoché stabile al 15,5% con un +0,1% sulla precedente rilevazione. Lieve calo invece per Forza Italia, che perdendo lo 0,2% rispetto a una settimana fa si attesta al 10,9%. Immutata la Lega, non guadagna e non perde e resta all'8,7%.

Mini-crescita invece per Azione che con un +0,1% tocca il 3,5%; lo stesso vale per Alleanza Verdi Sinistra, che sempre con un +0,1% è al 3,4%. Piccolo calo per Italia viva che perdendo lo 0,1% è al 2,5%; stesso discorso per +Europa, che lasciando sul terreno un -0,1% è al 2,2%. Tutti gli altri sommati sono al 4,1% perdendo lo 0,1%.

Sale anche la fiducia in Meloni

Sale il consenso per Frtaelli d'Italia e sale la fiducia nella leader del partito e presidente del Consiglio Giorgia Meloni: con un +0,4% vola al 53,4%. Lievissimo calo della quota di chi invece non ha fiducia in Meloni, con un -0,1% la percentuale è del 43,0%. Cala anche la fetta di popolazione di chi ‘non sa', con un -0,3% è a quota 3,6%.

In crescita anche la fiducia nel governo: con un +0,2% è al 47,5%. Lieve calo per la quota di chi invece non ha fiducia nell'esecutivo: con un -0,1% la quota di chi è critico nei confronti dell'esecutivo è del 46,6%. Stesso calo tra chi ‘non sa', con un -0,1% sono il 5,9%.