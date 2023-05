Sondaggi politici, tonfo di Fratelli d’Italia nonostante le comunali e il Pd guadagna terreno Alle elezioni comunali il centrodestra ha trovato il successo, ma nell’ultimo sondaggio politico di Swg Fratelli d’Italia e Forza Italia perdono voti, mentre Pd e Movimento 5 stelle ne guadagnano. Così, la distanza tra maggioranza e opposizione si accorcia.

A cura di Luca Pons

Giù Fratelli d'Italia, mentre al Pd basta crescere di poco per accorciare la distanza dalla vetta. Il Movimento 5 stelle sale nei consensi, così come la Lega. Nel Terzo polo, Italia viva recupera sempre più terreno su Azione. Il nuovo sondaggio politico elettorale di Swg realizzato per La7 dà un quadro dei rapporti di forza tra i principali partiti italiani.

Fratelli d'Italia cala, la Lega sale, Forza Italia stabile

Fratelli d'Italia con il 29,1% dei voti è, come sempre dal giorno delle ultime elezioni politiche, il primo partito in Italia. Rispetto alla settimana precedente, però, il partito di Giorgia Meloni fa registrare un calo dello 0,6%. Invece di sforare la soglia del 30%, così, torna vicino al 29%. Nonostante il successo alle elezioni comunali degli ultimi giorni, in cui il centrodestra ha raccolto la quasi tutti i capoluoghi contesi.

Nel resto della coalizione, anche Forza Italia (dal 6,7% al 6,6%) vede un calo, anche se decisamente più leggero. L'unico schieramento principale del centrodestra che aumenta i consensi è la Lega, con il 9,1% rispetto all'8,8% dello scorso sondaggio.

Completando la coalizione con Noi moderati (1%, era allo 0,8%), la maggioranza di governo raccoglierebbe oggi il 45,6% dei voti. Si tratta di un dato anche più alto di quello raggiunto alle scorse elezioni politiche del 25 settembre 2022: la crescita, però, è dovuta in grandissima parte a Fratelli d'Italia e in misura minore alla Lega, mentre Forza Italia ha perso quasi due punti da allora.

Pd su di poco, il M5s riprende a crescere

Il Partito democratico fa un piccolo passo avanti: dal 20,9% al 21%. Questo +0,1% è quanto basta per accorciare le distanze con Giorgia Meloni, che resta comunque a otto punti di distanza. Il Pd, così, conferma che da quando è iniziato il mandato di Elly Schlein come segretaria i consensi sono decisamente cresciuti, ma che nell'ultimo periodo la crescita sembra aver rallentato il passo: da alcune settimane, infatti, il partito orbita tra il 20 e il 21% senza più crescere in modo significativo.

A completare l'alleanza di centrosinistra, per come si è presentata alle urne alle scorse elezioni, sono l'Alleanza Verdi-Sinistra (3,4%, con un -0,1%) e +Europa (2,4%, guadagna lo 0,2% ma è ancora lontano dalla soglia di sbarramento). La coalizione, nel suo complesso, prenderebbe il 26,8% dei voti: un risultati leggermente migliore rispetto a quello dell'ultima tornata elettorale, grazie alla crescita di circa due punti del Pd.

Il secondo principale partito dell'opposizione per consensi è il Movimento 5 stelle: con il 16,3% dei voti, cresce rispetto al 16% della scorsa settimana e può finalmente registrare un aumento positivo. Da quando Elly Schlein ha preso la guida del Pd, infatti, il partito di Giuseppe Conte ha faticato a imporsi sui temi dell'agenda progressista, perdendo alcuni punti nei sondaggi,

Tra Azione e Italia viva ora c'è poco più di un punto

Tra i componenti del Terzo polo, le distanze si accorciano: non solo in termini di rapporti tra partiti, con una sorta di tregua raggiunta la scorsa settimana, ma anche nei sondaggi. Così, Azione di Carlo Calenda scende al 4% (dal 4,3%) mentre Italia viva di Matteo Renzi sale al 2,8% (dal 2,7%). Si tratta di una distanza di poco più di un punto, anche se in caso di elezioni oggi farebbe la differenza tra l'ingresso il Parlamento (per Azione) e l'esclusione per non aver raggiunto la soglia di sbarramento del 3%.

Infine, tra gli altri partiti il sondaggio Swg rileva le preferenze per Italexit di Gianluigi Paragone (2% stabile) e per Unione popolare di Luigi De Magistris, in discesa dall'1,6% all'1,4%.