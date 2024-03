Sondaggi politici, si consolida il sorpasso di Forza Italia sulla Lega: il Pd stacca il M5s In un sondaggio in vista delle elezioni europee, Nando Pagnoncelli analizza l’effetto degli avvenimenti dell’ultimo mese sulle forze politiche, evidenziando il sorpasso ormai consolidato di Forza Italia sulla Lega e il distacco tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Forza Italia supera la Lega, il Partito democratico stacca il Movimento Cinque Stelle: sono due elementi evidenziati dal sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera, che sottolinea tutte le peculiarità dell'ultimo paio di mesi di cronaca politica e l'impatto sulle forze politiche. A marzo, scrive, abbiamo visto due elezioni regionali molto diverse tra di loro: quella in Sardegna, dove ha trionfato per la prima volta una candidata espressa dal M5s, e quella in Abruzzo, che ha determinato invece la sconfitta del campo largo. Ma non solo: nell'ultimo mese c'è stato anche l'episodio delle manganellate agli studenti a Pisa, il caso di dossieraggio, quello che ha coinvolto il Comune di Bari e le difficoltà internazioni. "Da tutti questi avvenimenti l'esecutivo e la premier escono parzialmente rafforzati – scrive Pagnoncelli – L'indicatore di approvazione del governo è oggi di 47 (un punto sopra il mese scorso, tre punti in più rispetto al momento peggiore di questi mesi), con il 43% degli italiani che ne valutano positivamente l'operato e il 48% che invece ne dà valutazioni negative".

Per quanto riguarda invece l'indice di approvazione di Giorgia Meloni è di 48 punti, anche in questo caso in crescita di un punto nell'ultimo mese: il 44% degli italiani ne ha una opinione positiva, contro quella negativa del 48% del campione.

Pagnoncelli sottolinea poi come sia stato registrato qualche cambiamento negli orientamenti di voto, in vista delle prossime elezioni europee: "Nell'area governativa, al di là di una crescita di qualche decimale di Fratelli d'Italia, forza che oggi è stimata al 27,5%, sembra consolidarsi il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. I primi sono infatti stimati all'8,7% (mezzo punto in più rispetto a un mese fa), la Lega all'8%, pochi decimali in meno". Il sondaggista evidenzia poi come anche dal lato dell'opposizione "si rileva un riassestamento dei rapporti di forza tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle".

Il Pd è cresciuto di oltre un punto nell'ultimo mese, arrivando al 20,5%: sorte opposta di quella del M5s, che ha invece perso un punto scendendo al 16 ,1%, cioè oltre quattro punti in meno dell'alleato del campo largo.