Sondaggi politici, recupero del Pd e di tutto il centrosinistra: dem in risalita sopra il 16% Secondo l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro politico si avverte dalle rilevazioni effettuate da tutti gli istituti un recupero di tutta la coalizione del centrosinistra.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima media elaborata da Termometro politico, relativa alla settimana dal 29 gennaio al 04 febbraio, mostra un recupero netto del Pd e in generale del centrosinistra: è la sintesi della media estrapolata dal confronto tra le rilevazioni di 5 istituti, TP, Swg, Emg, Ixé, Index.

Questa settimana forse per la prima volta si avverte praticamente in tutti i sondaggi presi in considerazione un recupero di tutta la coalizione del centrosinistra. Osservando le intenzioni di voto si vede come nel complesso il Pd e i suoi alleati siano aumentati dello 0,8%. Nello specifico il partito di Letta sale al 16,1%, forse sull’onda dell’attenzione mediatica sulle primarie per il nuovo segretario, anche grazie alla presenza tv e sui media dei quattro candidati per la segreteria dem, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Nella media sondaggi precedente, che Termometro Politico aveva effettuato dal 15 al 21 gennaio, il Pd era dato infatti al 15,9%.

Oggi Sinistra Italiana/Verdi risulta cresciuta al 3,6%, tornando ai valori di dicembre (nella precedente media era al 3,4%). Mentre +Europa è al 2,8% (al 2,6 nella precedente rilevazione). Si tratta per gli ultimi due partiti degli stessi valori delle politiche dello scorso 25 settembre.

In testa troviamo ancora saldamente Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, sostanzialmente stabile con il 29,4%, anche se lievemente in calo: nella precedente media era al 29,7%.

Per quanto riguarda il resto della maggioranza, Forza Italia di Silvio Berlusconi è stabile al 7% e la Lega scende all’8,5%, perdendo così due decimale rispetto alla media precedente. Il Movimento 5 Stelle è quasi fermo, anche se recupera qualcosa e si va al 17,8%. Mentre Azione/Italia Viva scende sotto l’8%, al 7,9%: anche in questo caso registriamo un lieve calo, ma non ci sono molte differenze rispetto al dato del 25 settembre.