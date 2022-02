Sondaggi politici, Pd primo partito, Fdi rosicchia consenso alla Lega Secondo l’ultima Supermedia di Agi/YouTrend il Partito Democratico è il primo partito, al 21,1%, mentre Fratelli d’Italia si conferma al secondo posto, con il 20,2%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima Supermedia realizzata da Agi/YouTrend il Partito Democratico è il primo partito in questo momento, e se ci fossero le elezioni politiche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si confermerebbe al secondo posto. Secondo il sondaggio Fdi guadagna ancora consensi, segno che gli elettori hanno apprezzato la modalità con cui il partito ha agito durante le trattative per il Quirinale, mostrandosi sempre contrario alla rielezione di Mattarella per un secondo mandato e votando compatto ad ogni votazione.

Complessivamente il quadro politico è stabile, e non presenta particolari novità: il centrodestra è sempre più spaccato, e si segnala ancora una volta che la Lega di Matteo Salvini perde punti, a vantaggio dell'ex alleata di coalizione Giorgia Meloni.

Vediamo nel dettaglio quanto guadagnano e quanto perdono i partiti: dalla Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana è evidente che la maggior parte delle forze politiche è uscito sconfitto dall'elezione per il Colle. In particolare si allarga ulteriormente la forbice tra FdI (+0,8%) e Lega (-0,8%), che ormai ammonta a quasi 3 punti. Ma c'è anche da sottolineare il buon risultato di Italia Viva, che conferma quello della scorsa settimana, e che si deve forse al ruolo di protagonista che Matteo Renzi si è ritagliato proprio durante i giorni che hanno portato alla rielezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ecco il dettaglio delle liste: Pd 21,1 (-0,2) Fdi 20,2 (+0,8) Lega 17,5 (-0,8) M5S 14,4 (-0,1) Forza Italia 8,1 (-0,3), la neonata federazione Azione/+Europa 4,3 (-0,4) Italia Viva 3,0 (+0,8) Verdi 2,4 (+0,1) Sinistra Italiana 2,1 (+0,2) Art.1-Mdp 1,6 (-0,1).

Cresce la fiducia nella maggioranza di Draghi, composta da Pd, M5s, Italia viva, Forza Italia e Lega, che è data al 72,4 (+0,1). Più nel dettaglio i giallorossi (Ps-M5s-Mdp) sono al 37,1 (-0,5); mentre il centrodestra (Lega-FI-Toti) è al 28,0 (+0,1); il centro liberale è al 7,2 (+0,3); l'opposizione di destra, cioè Fdi, è al 20,2 (+0,8); l'opposizione di sinistra, Sinistra italiana, è al 2,1 (+0,2).