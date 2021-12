Sondaggi politici, PD primo partito, Fdi oltre il 20% Il sondaggio elettorale Swg per il TgLa7 mostra la crescita del Pd di Letta e di Fdi di Meloni. Cala ancora il Movimento 5 Stelle, bene Forza Italia e Lega.

A cura di Redazione

Il Partito democratico guidato da Enrico Letta si conferma in crescita nei sondaggi elettorali, per un trend che prosegue ormai da diverse settimane. Torna a crescere anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che supera la soglia del 20 per cento dei consensi e stacca la Lega di Matteo Salvini, comunque in crescita dello 0,5% dei consensi. Sono questi i dati che emergono dalla rilevazione dell’istituto Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, mentre la politica è impegnata nell'essenziale snodo della legge di bilancio.

Nel dettaglio del sondaggio elettorale, dunque, il Pd si conferma il primo partito, con il 22,1 per cento dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto alla settimana precedente: la compagine guidata da Enrico Letta sta lentamente tornando sui livelli di due anni fa, quando sembrava potersi stabilmente assestare sopra la soglia del 20%. Fratelli d’Italia è al 20,2%, con un aumento dello 0,4%, ottenuto a ridosso della kermesse Atreju, che ha visto Giorgia Meloni ospitare tutti i principali leader degli altri partiti; bene anche la Lega, ora al 19% e in risalita dopo mesi complicati, così come Forza Italia, che sale al 7,7% dei voti, in crescita dello 0,4%. Un segnale importante anche per Silvio Berlusconi, impegnato nel complicato tentativo di formalizzare la propria candidatura come prossimo Presidente della Repubblica. Male invece il Movimento 5 Stelle, ora al 14,3%, in calo dello 0,8% e tornato in trend negativo dopo un mese di novembre in costante ripresa. Scende sotto il 4% Azione di Carlo Calenda, così come calano le altre forze “minori”.

Complessivamente, nel caso si andasse alle urne in questo momento, la coalizione di centrodestra sfiorerebbe il 50% dei consensi, distanziando nettamente un’eventuale coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che si collocherebbe intorno al 40%.