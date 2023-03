Sondaggi politici, Pd e M5s vanno su, Fratelli d’Italia è ancora primo partito ma perde consenso Secondo l’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 cresce di quasi un punto il Pd (+0,8%), ma vanno su anche M5s (+0,4%) e Terzo Polo (+ 0,5%).

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso lunedì 13 marzo dal canale all news, mostra una crescita per il Partito Democratico di Elly Schlein e per il M5s di Giuseppe Conte. In lieve calo invece il primo partito italiano, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. La perdita di consenso potrebbe essere stata determinata dalla gestione della vicenda del naufragio di Cutro, per la quale il governo ha commesso non pochi errori di comunicazione. Ma procediamo con ordine.

Le intenzioni di voto

Analizzando le intenzioni di voto a livello nazionale, il Pd sale di quasi un punto (+0,8%), si porta la 18,7%. Ma anche per il M5S è un momento positivo, sale al 16% (+0,4%). Bene anche il Terzo Polo (+ 0,5%) che ottiene un 7,7%. Stabile generalmente il centrodestra, con un leggero calo di FdI (- 0,3%) che rimane comunque molto ampiamente il primo partito italiano, al 28,4%. La Lega è stabile all’8,7%; FI è al 5,9%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,3%, ItalExit al 2,5%, +Europa all’1,8%, Noi Moderati – Udc all’1,5%, i restanti altri partiti raccolgono il 5,5% Gli indecisi e gli astenuti sono al 41,8%.

Per quanto riguarda invece la fiducia nel governo, l'esecutivo rimane a metà tra promozione e bocciatura (43% a 45%, rispetto a 44% a 45% di una settimana fa).

La fiducia nei leader

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma il leader politico più apprezzato dagli italiani con il 43% di gradimento; la seguono Giuseppe Conte (40%) e la neo segretaria del Pd Elly Schlein che ottiene il 30%. Poi Matteo Salvini (25%), Silvio Berlusconi (23%), Carlo Calenda (19%) e Matteo Renzi (14%). Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a riscuotere successo nella maggioranza degli italiani (65%).

Cosa pensano gli italiani dell'immigrazione

Gli italiani sono concordi sul bisogno di gestire i flussi migratori a livello europeo. È un pensiero condiviso e ampiamente maggioritario anche tra i partiti di governo, in particolare proprio Fratelli d’Italia 68%. Per gli italiani la mossa più efficace per migliorare le politiche sull’immigrazione sarebbe una riforma degli accordi europei che preveda la redistribuzione dei migranti in arrivo in tutti i paesi dell’Ue (43%).

Più o meno equivalenti le due opzioni più o meno antitetiche di blocco della partenza delle imbarcazioni (22%) e l’apertura di canali d’accesso legali (20%). Queste due misure in particolare riflettono l’approccio tradizionale degli schieramenti: il governo – in particolare Fratelli d’Italia – è a favore del blocco delle partenze, Pd e Terzo Polo invece sono fermamente a favore della creazione di canali legali. Ma c’è anche grande scetticismo sulle capacità del governo Meloni di poter agire efficacemente sulle politiche migratorie: a parte i sostenitori del governo, in tutti gli altri segmenti gli scettici sono una decisa e ampia maggioranza.