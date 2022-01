Sondaggi politici: Partito Democratico primo partito, ma Fratelli d’Italia è in rimonta Recupera punti percentuali Fratelli d’Italia, li perde la Lega, il Pd resta il partito più votato: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale di Swg.

A cura di Biagio Chiariello

Il Partito Democratico resta la prima forza politica nel Paese. Tuttavia i dem risultano in calo nei sondaggi: come viene evidenziato nell'indagine di Swg per il telegiornale di La7, nella quale emerge la crescita di Fratelli d'Italia. Di contro la Lega perde quasi un punto percentuale rispetto ad una settimana fa. Vediamo quindi cosa dice il sondaggio Swg sulle intenzioni di voto al 31 gennaio 2022: in altre parole, ecco come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi a votare.

Il PD in questo momento sarebbe il partito più votato in Italia. È però bene sottolineare che il partito di Enrico Letta è passato dal 22,2% dello scorso 10 gennaio al 21,2% di oggi: un punto percentuale in meno in tre settimane (lo scarto rispetto a sette giorni fa è di -0,5% punti). Cresce, come detto, Fratelli d'Italia, in seconda posizione, che guadagna o,7 punti percentuali e arriva a quota 20,5%. La compagine di Giorgia Meloni è seguita da quella di Matteo Salvini: il Carroccio però passa 18.4% (del 24 gennaio) al 17.5% di oggi 31 gennaio. E se si considera che lo scorso 10 gennaio sarebbe stato il 19% degli italiani a votare Lega, la perdita di consensi di Salvini & c. inizia a far pensare.

Più staccato è il Movimento Cinque Stelle, al 13,8%, in recupero di 0,3 punti percentuali rispetto a lunedì scorso. A seguire troviamo Forza Italia, al 7,3%: leggera decrescita pure per il partito di Silvio Berlusconi, -0.1%. Questo per quanto riguarda le forze politiche principali. Tra le minori, invece, troviamo Azione/+Euroa al 4,5%, giù dello 0,3%: la nuova federazione oggi sarebbe l'unica a superare la soglia di sbarramento.