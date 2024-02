Sondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Forza Italia, il Pd toglie voti al M5s Secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, se si votasse oggi Fratelli d’Italia otterrebbe il 28,5% di voti. Il Pd risulta in ascesa e ruba consensi al M5s di Giuseppe Conte, che perde mezzo punto nelle ultime due settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Nella Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana si registra una sorta di "riequilibrio" tra le forze di opposizione, mentre la maggioranza di centrodestra resta sostanzialmente stabile. Il sondaggio pubblicato oggi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 25 gennaio al 7 febbraio, è stata effettuata il giorno 8 febbraio, utilizzando i dati raccolti dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 31 gennaio), Eumetra (1 febbraio), Ixè (29 gennaio), Noto (31 gennaio), Quorum (29 gennaio), SWG (29 gennaio e 5 febbraio) e Tecnè (27 e 29 gennaio, 3 febbraio).

In particolare, nell'area di centrosinistra il Partito Democratico risale leggermente, e questo avviene a scapito del M5s di Giuseppe Conte, che perde mezzo punto nelle ultime due settimane.

Tra le liste minori, si accende la sfida tra Verdi/Sinistra e Azione, che si trovano in una situazione di parità, entrambe appena al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. Se guardiamo alle intenzioni di voto di questa settimana, Fratelli d'Italia è in leggero calo, al 28,5% (-0,2% rispetto alla Supermedia di fine 2023 del 25 gennaio 2023).

Il Partito Democratico di Schlein come dicevamo è in ascesa, segno che la polarizzazione dello scontro tra la segretaria dem e Meloni sta producendo un risultato: il Pd è al 19,6% (+0,1) e aumenta il distacco con il M5s, che perde invece consenso e scivola al 16,0 (-0,5 rispetto a due settimane fa).

Al quarto posto si colloca la Lega di Salvini, all'8,6% (percentuale invariata rispetto a due settimane fa); subito dopo troviamo Forza Italia, al 7,3% (+0,3 in più rispetto allo scorso 25 gennaio). E ancora, Verdi/Sinistra sono dati in crescita, al 3,9% (+0,1); stessa percentuale di Azione, al 3,9% (in aumento dello 0,4%); in calo invece Italia Viva di Mattei Renzi, al 2,9% (-0,2 rispetto a due settimane fa); settimana positiva per +Europa, data in crescita al 2,3% (+0,3); alla fine della classifica troviami Italexit, all'1,6% (-0,1); Unione Popolare 1,2 (-0,2); Noi Moderati 1,2 (senza variazioni).

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra se si votasse oggi otterrebbe il 45,6 (invariato), mentre il centrosinistra non andrebbe oltre il 25,8% (+0,3 rispetto allo scorso 25 gennaio). E se il M5s è al 16,0 (-0,5) il Terzo Polo (che di fatto non esiste più) è al 6,7% (+0,2).