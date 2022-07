Sondaggi politici, il PD supera Fdi e torna ad essere il primo partito, balzo per Forza Italia Il Partito Democratico supera di nuovo Fratelli d’Italia e torna ad essere il primo partito italiano. Tra le altre forze di maggioranza perde terreno il M5s e sale Forza Italia.

A cura di Giacomo Andreoli

Il Partito democratico torna ad essere la prima formazione politica italiana per consensi. Almeno secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per Il Corriere della Sera, che stima i dem al 20,8% dei voti potenziali. Rispetto alla scorsa rilevazione c'è per loro un calo dello 0,2%, ma a scendere ancora di più è Fratelli d'Italia, che passa dal 21% al 20%, finendo al secondo posto. In terza posizione rimane la Lega, che però continua a perdere consensi e si avvicina così sempre di più al Movimento 5 stelle. Il Carroccio è attorno al 15%, mentre i grillini sono al 12,6%.

Nel precedente sondaggio non era ancora contemplata la scissione, che fa perdere al Movimento un 1,6% di voti, che finiscono nella nuova formazione guidata da Luigi di Maio. Se "Insieme per il futuro" si presentasse alle elezioni come partito singolo secondo questa rilevazione otterrebbe il 2,3% dei consensi, pescando in maniera trasversale anche da partiti di centro-sinistra e centro-destra. Quanto a Forza Italia gli scossoni della politica dell'ultimo mese sembrano giovarla: il suo consenso aumenta di circa un 1,5%, facendo arrivare la formazione di Silvio Berlusconi al 9,5% (vicino alla soglia psicologica del 10% che potrebbe rimettere in gioco i forzisti per la leadership del centro-destra).

Più in basso cresce la federazione tra Azione e + Europa, stimata oggi al 3,8% (+0,5%) e si registra la diminuzione di consensi per Italexit, che otterrebbe il 4% (-0,5%). Crescono poi gli astenuti e indecisi, che in tutto raggiungono il 42,5%. Si tratta del il livello più alto negli ultimi die anni. E a proposito di non voto, il sondaggio ha chiesto poi agli italiani i motivi della recente forte astensione al secondo turno delle elezioni amministrative. La maggioranza degli intervistati (il 53%) si dice preoccupata e pensa sia causata soprattutto dalla delusione e dalla sfiducia nei confronti della politica, più che dallo scarso appeal dei candidati.