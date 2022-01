Sondaggi politici, il Pd resta il primo partito: seguono Fratelli d’Italia e Lega (in calo) Secondo i sondaggi elaborati da SWG per La7, il Pd si conferma il primo partito d’Italia con oltre il 22% dei consensi. Segue Fratelli d’Italia, che stacca gli alleati della Lega: il Carroccio perde 0,6 punti e si ferma al 19%.

A cura di Ida Artiaco

Il Partito democratico si conferma il primo partito d'Italia a pochi giorni dalle prime votazioni per l'elezione del Presidente Della Repubblica. È quanto emerge dal sondaggio effettuato oggi da SWG per La7. Il Pd, dunque, raggiunge il 22,2% dei consensi, stabile rispetto alla rilevazione precedente del 20 dicembre. Segue Fratelli d'Italia, in crescita di 0,2 punti e a quota 19,9%, che stacca gli alleati di coalizione della Lega, che è invece in calo rispetto a fine dicembre.

Lega in calo ma è il terzo partito

Il Carroccio di Matteo Salvini, infatti, raggiunge il 19%, ma ha perso 0,6 punti rispetto alla precedente rilevazione. In ogni caso, la coalizione di Centrodestra, se si presentasse unita ad eventuali elezioni politiche, avrebbe pochissime possibilità di perdere, confermando così quanto emerso nei giorni scorsi dallo scenario elaborato da Nando Pagnoncelli per Il Corriere della Sera.

Per la prima volta nei sondaggi entra Italexit di Paragone

Aumenta anche se di poco il consenso nei confronti del Movimento 5 Stelle, oggi al 14%. Risale invece Forza Italia, che prima della pausa natalizia era scesa a 7,4% mentre ora è a 7,8%, guadagnando 0,4 punti, forse anche perché al centro del dibattito su Silvio Berlusconi futuro capo dello Stato. Azione di Calenda passa da 4,0 a 4,1 e i Verdi a 2,4. Infine, troviamo MPD Articolo 1, che sta valutando il possibile rientro nel Pd, e che passa dal 2,2 a 2,4. Sinistra Italiana perde poco più dello 0,2% fermandosi al 2,3%, Italia Viva di Renzi è al 2,1%, + Europa a 1,6% da 1,5%. Appare per la prima volta nei sondaggi di La7 con percentuale di 1,1% Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, senatore ex M5S.