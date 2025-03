video suggerito

Sondaggi politici, il Pd ‘pacifista’ di Schelin cresce e vola al 22,4% La linea di Schlein sul piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen convince gli elettori: il Pd cresce questa settimana e va al 22,4%, secondo il sondaggio Dire-Tecnè. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, indica una risalita del Pd, che negli ultimi giorni ha preso apertamente posizione contro il piano di riarmo europeo di Ursula von der Leyen. Per la leader dem, non è quella la via per arrivare a una difesa comune europea.

Secondo il sondaggio, realizzato con interviste effettuate tra il 5 e il 6 marzo, il Partito Democratico vola al al 22,4% (sale dello 0,1% rispetto a una settimana fa, ma perde mezzo punto in un mese). Nonostante la crescita di consenso per i dem negli ultimi sette giorni, il primo partito italiano è ancora lontano e difficile da raggiungere: con il 29,8% delle preferenze, Fratelli d'Italia resta saldamente in testa. La sua percentuale è identica a una settimana fa, e lo stesso accade per Forza Italia e Movimento Cinque stelle, appaiati in terza posizione all'11,3%. La Lega di Salvini invece è in calo all'8,1 (-0,1). Bene Avs, data al al 6,1 (+0,1 nell'ultima settimana e + 0,3 in un mese). Mentre i partiti ‘centristi', Azione e Iv, scendono rispettivamente al 2,8 (-0,1) e al 2,3 (-0,2). Torna a crescere +Europa, che ha promosso il referendum sulla cittadinanza su cui si voterà in primavera, e che ora è al 2% (+0,1).

Sale ancora la fiducia nel governo Meloni, ora al 42,1% (+0,1%)- In calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana la quota di quelli che non hanno fiducia, ora al 50,2% (-0,4% sul mese). Non sa il 7,7%.

Meloni e Tajani sono i leader più graditi anche questa settimana

Giorgia Meloni e Antonio Tajani restano i leader politici più graditi agli italiani anche secondo il sondaggio di questa settimana. La premier è stabile al 46,2%, mentre il leader di Forza Italia guadagna lo 0,1% e sale al 39,2% a sette punti di distacco dalla presidente del Consiglio. La dem Elly Schlein sale dello 0,1% e passa al 30,7, tallonata dal pentastellato Giuseppe Conte al 30% (-0,1).. Seguono Matteo Salvini, al 26,4% (-0,1%), Emma Bonino al 20,5% (+0,2%) e Carlo Calenda al 19% (+0,1%). Angelo Bonelli è al 16,2% (+0,2), anche Nicola Fratoianni al 16,1% (+0,1). Infine, Matteo Renzi al 13,9% (-0,1).