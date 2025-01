Sondaggi politici, il partito di Meloni cresce ancora e vola al 30,1%

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima Supermedia di Agi YouTrend, pubblicata oggi, continua il trend positivo per Fratelli d'Italia. Se si votasse oggi, il partito di Giorgia Meloni otterrebbe più del 30% dei voti. Un'esplosione di consensi, che secondo l'analisi non si verificava da quasi due anni, cioè prima della strage di Cutro del marzo 2023.

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 gennaio, è stata effettuata oggi, 30 gennaio: i sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 gennaio), EMG (24 gennaio), Euromedia (28 gennaio), Noto (21 gennaio), Piepoli (17 gennaio), SWG (20 e 27 gennaio) e Tecnè (18 e 25 gennaio).

In attesa di misurare l'impatto degli sviluppi di questa settimana del caso Almasri, con l'avviso di garanzia arrivato martedì per Giorgia Meloni, i ministri Piantedosi e Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, indagati per la scarcerazione del generale libico che la scorsa settimana è stato rimandato a Tripoli a bordo di un volo di Stato, c'è da registrare che anche il Pd e le opposizioni guadagnano terreno. Un dato probabilmente dovuto alla composizione del ‘paniere' degli istituti considerati questa settimana, dove si tende a stimare il dato residuale degli "Altri" partiti più basso del solito, sotto il 3%. Il che comporta una leggera ‘sovrastima' dei partiti maggiori.

Per quanto riguarda le liste, la Supermedia di questa settimana ci dice che Fratelli d'Italia vola al 30,1% (+0,5 rispetto alla rilevazione di due settimane fa). Anche il Pd di Schlein è cresciuto nelle ultime due settimane, passando al 23,7% (+0,5 rispetto alla precedente rilevazione).

Un momento negativo invece per il M5s, che è dato al 11,0%, il leggera discesa (-0,1 rispetto allo scorso 16 gennaio). Nel campo del centrodestra, in leggero calo anche Forza Italia di Tajani, al 9,3% (-0,2 rispetto a due settimane fa). Del calo degli azzurru se ne avvantaggiano gli alleati della Lega, che sale al 8,7% (+0,2). Invariata invece la percentuale di consensi di Alleanza Verdi Sinistra, che è al 6,2% (=).

Più sotto troviamo Azione, al 2,7% (-0,2 rispetto al sondaggio del 16 gennaio), e Italia Viva, che recupera qualcosa e arriva al 2,5% (+0,3); +Europa va giù all'1,8% (-0,2). Indietro troviamo Noi Moderati di Lupi, all'1,2% (+0,3). Per quanto riguarda le coalizioni, vediamo il centrodestra avanti al 49,3% (+0,8), mentre il centrosinistra è al 31,7% (+0,4).

