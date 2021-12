Sondaggi politici, il Partito Democratico in testa stacca sempre di più Fratelli d’Italia e Lega La media dei sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto realizzata da Termometro Politico premia ancora il Pd, primo per distacco su Fratelli d’Italia e Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è in testa nelle intenzioni di voto, sempre più solo. I dem di Letta staccano sempre di più, settimana dopo settimana, gli avversari politici del centrodestra. E mentre Fratelli d'Italia tiene botta, la Lega crolla sempre di più, tornando – alla fine di una lunga parabola con il picco delle europee del 2019 – più o meno alla stessa percentuale che ha raccolto alle elezioni politiche del 2018. Tutto questo è riassunto nella media dei sondaggi di Termometro Politico, che tiene in considerazione le rilevazioni di Swg, Tecnè, Euromedia e Index. Male anche il Movimento 5 Stelle, che è piombato in zona quindici punti e non riesce a risollevarsi neanche con la leadership di Giuseppe Conte, scelto per rifondare il partito.

Pd primo nei sondaggi elettorali, staccati Fratelli d'Italia e Lega

Il Partito Democratico continua a crescere abbastanza rapidamente e tocca quota 21,1%, a un punto e mezzo da Fratelli d'Italia che insegue al 19,7%. Per i dem la risalita cominciata con le elezioni amministrative dello scorso ottobre – in cui il centrosinistra ha vinto tutte le partite più importanti – non accenna a fermarsi. Se Meloni e i suoi reggono l'urto della crescita del Pd e resistono intorno a quota venti punti, gli alleati di coalizione – ma non di governo – della Lega crollano settimana dopo settimana. Salvini e i suoi sono al 18,3% nella media della intenzioni di voto, poco più di quanto raccolto alle politiche del 2018, mentre alle europee del 2019 erano arrivati praticamente al doppio. Non risale il Movimento 5 Stelle, che da settimane è impantanato a distanza: il partito guidato da Giuseppe Conte non va oltre il 15,4%.

Risale Forza Italia, bene anche Azione di Calenda pari con Leu

Forza Italia, in un centrodestra che certo non passa un buon periodo nell'andamento dei sondaggi, è invece in crescita e torna all'8% dopo mesi in cui sembrava cristallizzato intorno al sette. Subito dietro c'è Leu, che comprende Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni (che in molti casi vengono dati divisi nei sondaggi). In questo caso sono al 4%, seguiti da Azione di Carlo Calenda al 3,9%. Chiudono la media Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4% e +Europa all'1,7%.