Sondaggi politici: il Partito Democratico in testa continua a crescere, crollano Lega e 5 Stelle Il Partito Democratico è sempre in testa nei sondaggi politici e continua a crescere. Intanto calano Fratelli d’Italia e Lega, mentre il Movimento 5 Stelle crolla.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico domina nei sondaggi elettorali, e continua a maturare consenso e a veder crescere le proprie percentuali. Gli altri grandi partiti, intanto, calano un po' tutti indistintamente, con la Lega che si allontana sempre di più sia dalla vetta che dagli alleati di coalizione di Fratelli d'Italia, mentre il Movimento 5 Stelle continua a crollare verticalmente. I grillini non si sono affatto ripresi dopo l'elezione di Conte a presidente del partito, anzi. Negli ultimi mesi le percentuali nei sondaggi sono diminuite costantemente, probabilmente a vantaggio dei dem di Letta, che invece continuano a crescere staccando – settimana dopo settimana – tutti gli altri. A confermare queste tendenze è il sondaggio Swg del Tg La7, ma vediamo i numeri nel dettaglio.

Partito Democratico in testa, calano Fratelli d'Italia e Lega

Come dicevamo, nel sondaggio del lunedì del Tg di La7, in testa c'è sempre il Partito Democratico. I dem di Enrico Letta guadagnano lo 0,1% e consolidano la vetta con il 21,7%. A inseguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però perde lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e scende al 19,8%. La Lega di Matteo Salvini, intanto, si allontana ulteriormente: segna un meno 0,4% e si ferma al 18,4%. Lontanissimo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde ancora uno 0,2%, e scende al 13,5%, ormai lontanissimo dagli altri tre grandi partiti che in questo momento occupano il podio dei sondaggi politici.

Forza Italia torna a crescere, Italia Viva ultimo tra i partiti minori

Se i due partiti maggiori della coalizione di centrodestra calano, Forza Italia risale. Gli azzurri di Silvio Berlusconi segnano un più 0,3% e arrivano al 7,7%, seguiti dalla federazione tra Azione e +Europa che si attesta al 4,8%, stabile rispetto alla scorsa settimana. I Verdi crescono dello 0,2% e salgono al 2,8%, mentre Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni perde lo 0,1% e scende al 2,5%. A seguire c'è Mdp/Articolo 1 del ministro Speranza, che guadagna lo 0,2% e sale al 2,5%, superando Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,1% e passa al 2,4%. Chiude Italexit con Paragone con l'1,6%, in crescita dello 0,1%.