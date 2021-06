Capire chi amano e chi detestano i propri elettori, era questo l'obiettivo del sondaggio commissionato dal Gruppo del Partito Democratico al Senato la scorsa settimana, che ha dato dei risultati per certi versi sorprendenti. Non tanto tra i più apprezzati dal popolo dem, al quale il partito sta cercando di riavvicinarsi dopo il calo degli ultimi anni, in cui è rimasto stabile intorno al 20% tra sondaggi ed elezioni politiche ed europee, ma le sorprese arrivano piuttosto dalla parte bassa della classifica. Qui troviamo, un gradino sopra all'ultimo, proprio l'ex leader del Partito Democratico che ha abbandonato la causa ormai quasi due anni fa, per fondare Italia Viva: Matteo Renzi.

Il sondaggio, commissionato dai dem di Palazzo Madama a Youtrend e riportato oggi da Repubblica, risale alla scorsa settimana, con i risultati che hanno fatto discutere parecchio nei corridoi del Senato. La domanda formulata era: "Quanta fiducia avete in queste personalità che fanno parte della scena politica?". Le risposte di chi ha dichiarato di votare per il Partito Democratico di Enrico Letta hanno punito in particolare il senatore fiorentino, ex rottamatore ed ex leader dem. È penultimo in questa speciale classifica, dopo di lui c'è solo l'altro Matteo della politica, il segretario della Lega Salvini, che raccoglie il 4,4% di gradimento. Il dato più incredibile è che prima di Renzi viene anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

Guardando alla vetta, invece, arrivano indicazioni chiare dall'elettorato dem: al primo posto nella classifica c'è Mario Draghi che raccoglie la fiducia dell'92%, seguito dal segretario del Pd Enrico Letta, che invece si ferma all'80%. E già questo sembra essere un segnale importante. Interessante anche l'altissimo livello di gradimento di Giuseppe Conte tra chi vota Partito Democratico: il leader grillino è al 73,3%. Insomma, dagli elettori sembra arrivare un'indicazione chiara: il futuro del Pd è accanto al Movimento 5 Stelle.