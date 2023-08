Sondaggi politici, Giorgia Meloni è la premier finora più amata, la batte solo Berlusconi Il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni premier è alle stelle: piace al 49% degli intervistati, la batte solo Silvio Berlusconi, miglior capo di governo con il 52% delle preferenze.

A cura di Annalisa Cangemi

A quasi un anno dal suo insediamento, il gradimento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio è più alto di quello raccolto da tutti i premier che l'hanno preceduta, considerando l'apprezzamento registrato nello stesso lasso di tempo. L'unica eccezione è rappresentata da Silvio Berlusconi, mentre risulta in pareggio con Mario Draghi.

Considerata, inoltre, una leader matura (al 54,8%), su di lei ha ancora un peso il simbolo della Fiamma tricolore che resta nel logo di Fratelli d'Italia e la cui scelta è sostenuta a metà (favorevole il 51%, andrebbe tolto per il 48,9). Sono i dati raccolti da un sondaggio di Lab21.01 presentato a ‘La piazza', la rassegna politica di Affari italiani ospitata a Ceglie Messapica, nel Brindisino.

In particolare, in base alle rilevazioni fatte, la prima presidente del Consiglio donna della storia repubblicana ha un gradimento del 49% nel confronto diretto con Enrico Letta che si ferma al 41%. Rispetto a Matteo Renzi, agli intervistati Giorgia Meloni piace di più nel 54% dei casi contro il 46% dell'attuale leader di Italia viva. Stesso discorso vale nel paragone con Giuseppe Conte, gradito al 47% contro il 53% della premier.

Unico capo di governo in vantaggio rispetto a Meloni è Berlusconi che – secondo il sondaggio di Lab21.01 – vanta il 52% delle preferenze. Infine, in un'ipoteca pagella, la premier ha 8 – il voto più alto – per capacità mediatica, 7,5 per gusto nel vestirsi e 7 per capacità di governare e preparazione. Si ferma alla sufficienza per simpatia e coerenza mentre il voto più basso, 5, va alla sua squadra di governo.

Il sondaggio è stato realizzato sulla base di 200 interviste valide, secondo il metodo Cati (intervista telefoni fissi) e Cami (intervista cellulari), nel periodo compreso tra l'1 e il 20 agosto scorso, a un campione di persone rappresentative della popolazione italiana adulta, stratificato per genere, età professione, livello di istruzione e orientamento politico.